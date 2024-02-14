3 Potret Cantik Pedangdut Jihan Audy, Colorful Banget

PARA pencinta dangdut koplo pasti tidak asing dengan sosok Jihan Audy. Ya, perempuan 20 tahun ini tak hanya memiliki suara yang bagus tapi paras yang cantik.

Baru-baru ini, Jihan Audy menjalani pemotretan dengan fotografer Rodeo Pradani. Dia tampil cheerful memakai busana mencolok dan tampilan makeup tebal.

"Unveiling the beauty of the ordinary," tulis Audy dalam keterangan fotonya. Berikut penampilannya seperti dilansir dari Instagram @jihanaudy123_real.

Tampil cheerfull

Dalam pemotretannya ini, Audy tampil cheerful memakai blazer hijau dipadukan dengan rok pink. Latar dari foto itu berwarna oren sehingga membuat fotonya terlihat mencolok. Audy pose menyamping sambil menoleh ke kamera, cantik banget.

"Cantik banget," kata hafida***

"Penuh warna menakjubkan, cantik tanpa perlawanan," sambung @ayyub***

Tampil girly

Penampilan Jihan terlihat girly dengan outfit yang dipakai. Dia juga menambahkan aksesori warna oren yang senada dengan kalung dan antingnya. Penampilannya ini terlihat makin centil namun memesona.