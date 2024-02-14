Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lewat Break The Silence, Miss Indonesia Audrey Vanessa Angkat Isu Kekerasan Seksual di Miss World 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |01:00 WIB
Lewat Break The Silence, Miss Indonesia Audrey Vanessa Angkat Isu Kekerasan Seksual di Miss World 2024
Miss Indonesia Audrey Vanessa. (Foto: Instagram)
A
A
A

MISS Indonesia, Audrey Vanessa menjadi wakil dari Tanah Air untuk melangkah di kontes kecantikan internasional, Miss World 2024. Acara ini akan digelar pada 9 Maret 2024 di Mumbai, India.

Jelang perhelatan tersebut, Audrey pun telah mempersiapkan segala hal sebelum berangkat ke India pada 17 Februari 2024 mendatang. Salah satunya proyek yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2024 bertajuk Break The Silence.

Proyek ini merupakan konsen Audrey mengenai isu pelecegan seksual dan tindakan kekerasan yang dialami wanita dan anak-anak. Audrey mengatakan dirinya terjun langsung menemui para korban dan membantu memberikan pendampingan.

“Kita benar-benar ingin membantu korban untuk pulih secara mental dan fisik, kita bertemu dengan anak-anak ini berkali-kali dan membawanya ke psikolog dan kasih support secara hukum,” papar Audrey dalam acara Press Conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Audrey menjelaskan keprihatinannya dengan kejadian tersebut yang menimpa anak-anak perempuan di bawah umur. Tak hanya bagian dari proyek, Audrey mengaku benar merasa prihatin dan memutuskan untuk sering bertemu dengan para korban dan orangtuanya untuk memberikan dukungan.

“Aku tetap bertemu dengan mereka, bahkan kita bermain bersama, dan aku juga tanya cita-cita mereka,” jelas Audrey.

Halaman:
1 2
      
