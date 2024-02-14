Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tren Kuku yang Bisa Dipakai saat Valentine, Bisa untuk Samarkan Tinta Pemilu Juga Kok

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:15 WIB
5 Tren Kuku yang Bisa Dipakai saat Valentine, Bisa untuk Samarkan Tinta Pemilu Juga Kok
Cat Kuku. (Foto: Freepik)
A
A
A

SUDAH menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS)? Sesudah mencoblos, biasanya kita akan mendapatkan tinta di salah satu jari kita yang sulit dihapus.

Nah, daripada terlihat jelek kenapa tidak mewarnai kuku saja sekalian? Apalagi hari ini bertepatan dengan velntine, jadi tidak ada salahnya untuk mewarnai dengan warna-warna lucu.

Seperti dilansir dari laman Hindustan Times, penata gaya selebriti Julie Kandalec mengatakan warna kuku Hari Valentine itu sederhana, seperti kuku merah solid, hati merah muda cantik, atau manikur Perancis. Dia pun merekomendasikan beberapa tren kuku terbaik untuk merayakan Hari Valentine.

Kawaii

Salah satu yang tengah populer adalah kuku kawaii atau dalam bahasa Jepang berarti lucu. Manikur ini pun menggunakan warna pink pastel dan ungu dengan glitter, hati, bunga, pita, stiker, batu, mutiara dan segala macam aksesoris.

"Kuku model ini sudah ketinggalan jaman 10 tahun lalu, namun belakangan kembali populer. Kami menyebutnya kuku kawaii, saya senang kuku model ini kembali lagi," kata Kandalek.

Kuku kotak

Menurut Kandalec, kuku kotak kembali menjadi mode setelah jeda yang lama, namun bentuk kotak ala Prancis menjadi tren saat ini. Adapun tampilan kuku tersebut yakni kotak di bagian atas, dan manikur Perancis dengan ujung putih dan kuku berwarna alami. Ia juga menyoroti tren memadukan kuku Prancis dengan 'mafia woman look' sebagai tampilan baru.

Mob Wife

Mob Wife atau istri mafia adalah tren fesyen yang terinspirasi oleh wanita-wanita tangguh baik nyata maupun fiksi, mulai dari Carmela Soprano hingga Karen Hill. Kuku ini sangat panjang, persegi, runcing dan ujung Perancis berwarna putih.

Dengan cetakan binatang atau pola 3D yang populer, tambahkan hiasan berkilau atau merah klasik. Kandalec menjelaskan, manikur merah klasik juga “memiliki momen besar” dimulai musim gugur, dan terus berlanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/611/3142992/kuku-1YX3_large.jpg
Mau Punya Kuku Indah dan Sehat? Coba 5 Cara Ini Girls
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/611/2960326/pengen-coba-glass-french-manicure-yang-bikin-kuku-seperti-kaca-begini-loh-caranya-DLA5EiwU2U.jpg
Pengen Coba Glass French Manicure yang Bikin Kuku seperti Kaca? Begini Loh Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/611/2947450/5-tips-kuku-indah-sehat-alami-digunting-teratur-salah-satunya-nlBnp0tyWR.jpg
5 Tips Kuku Indah Sehat Alami, Digunting Teratur Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/611/2886785/4-tips-merawat-kutikula-efektif-cegah-infeksi-TiukUumraz.jpg
4 Tips Merawat Kutikula, Efektif Cegah Infeksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/611/2886304/4-penyebab-kuku-lambat-tumbuh-nomor-1-kebiasaan-banyak-orang-p8O7PmtPvq.jpg
4 Penyebab Kuku Lambat Tumbuh, Nomor 1 Kebiasaan Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/611/2886224/5-tips-merawat-kuku-perempuan-wajib-tahu-nih-1LMsfCuBpt.jpg
5 Tips Merawat Kuku, Perempuan Wajib Tahu Nih
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement