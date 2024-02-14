5 Tren Kuku yang Bisa Dipakai saat Valentine, Bisa untuk Samarkan Tinta Pemilu Juga Kok

SUDAH menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS)? Sesudah mencoblos, biasanya kita akan mendapatkan tinta di salah satu jari kita yang sulit dihapus.

Nah, daripada terlihat jelek kenapa tidak mewarnai kuku saja sekalian? Apalagi hari ini bertepatan dengan velntine, jadi tidak ada salahnya untuk mewarnai dengan warna-warna lucu.

Seperti dilansir dari laman Hindustan Times, penata gaya selebriti Julie Kandalec mengatakan warna kuku Hari Valentine itu sederhana, seperti kuku merah solid, hati merah muda cantik, atau manikur Perancis. Dia pun merekomendasikan beberapa tren kuku terbaik untuk merayakan Hari Valentine.

BACA JUGA: 5 Potret Salmafina Sunan yang Baru Wisuda dari Sekolah Alkitab

Kawaii

Salah satu yang tengah populer adalah kuku kawaii atau dalam bahasa Jepang berarti lucu. Manikur ini pun menggunakan warna pink pastel dan ungu dengan glitter, hati, bunga, pita, stiker, batu, mutiara dan segala macam aksesoris.

"Kuku model ini sudah ketinggalan jaman 10 tahun lalu, namun belakangan kembali populer. Kami menyebutnya kuku kawaii, saya senang kuku model ini kembali lagi," kata Kandalek.

Kuku kotak

Menurut Kandalec, kuku kotak kembali menjadi mode setelah jeda yang lama, namun bentuk kotak ala Prancis menjadi tren saat ini. Adapun tampilan kuku tersebut yakni kotak di bagian atas, dan manikur Perancis dengan ujung putih dan kuku berwarna alami. Ia juga menyoroti tren memadukan kuku Prancis dengan 'mafia woman look' sebagai tampilan baru.

BACA JUGA: Momen Haru Mahasiswa Terakhir di Angkatan Minta Maaf Usai Sidang Skripsi

Mob Wife

Mob Wife atau istri mafia adalah tren fesyen yang terinspirasi oleh wanita-wanita tangguh baik nyata maupun fiksi, mulai dari Carmela Soprano hingga Karen Hill. Kuku ini sangat panjang, persegi, runcing dan ujung Perancis berwarna putih.

Dengan cetakan binatang atau pola 3D yang populer, tambahkan hiasan berkilau atau merah klasik. Kandalec menjelaskan, manikur merah klasik juga “memiliki momen besar” dimulai musim gugur, dan terus berlanjut.