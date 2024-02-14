Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Kesehatan di Musim Penghujan, Jangan Lupakan 5 Hal Penting Ini

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:00 WIB
Tips Menjaga Kesehatan di Musim Penghujan, Jangan Lupakan 5 Hal Penting Ini
Tips menjaga kesehatan anak di musim penghujan. (Foto: Freepik.com)
MEMASUKI musim penghujan, menjaga imunitas tubuh agar tidak sakit sangat penting dilakukan. Seperti diketahui, kuman dan bakteri menjadi lebih aktif saat musim penghujan sehingga membuat risiko penularan penyakit semakin tinggi.

Sejumlah penyakit seperti flu, batuk, demam, dan masuk angin menjadi lebih sering terjadi selama musim penghujan. Meski demikian, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah jatuh sakit. Merangkum dari berbagai sumber, Rabu (14/2/2024) berikut ulasannya.

1. Perbanyak Asupan Vitamin

Asupan vitamin yang harus diperbanyak adalah vitamin C. Vitamin C sangat baik untuk mengoptimalkan sistem imun tubuh. Jangan lupa perbanyak asupan makanan dengan kandungan vitamin C di dalamnya, seperti jeruk, stroberi, brokoli hingga bayam. Selain makanan, kamu juga bisa memenuhi kebutuhan vitamin C dengan mengonsumsi suplemen.

2. Olahraga

Rutin berolahraga, sistem imun tubuh akan meningkat sehingga risiko paparan penyakit akan lebih menurun. Olahraga juga dapat membersihkan pernapasan dari polusi yang terhirup.

3. Pakai Masker saat Keluar Rumah

Musim hujan membuat polusi dan asap kendaraan tidak naik hingga ke atas langit. Alhasil, polusi berupa asap yang tidak naik ke langit akan terhirup dan masuk paru-paru. Tentunya, hal ini menyebabkan berbagai penyakit pernapasan hingga flu.

Untuk menghindari potensi penyakit tersebut, kenakan masker saat keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu ganti masker setiap hari.

4. Penuhi Kebutuhan Cairan Tubuh

Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik saat musim penghujan. Dehidrasi membuat tubuh lebih rentan mengalami berbagai penyakit yang kerap muncul di musim hujan.

Perbanyak mengonsumsi air putih atau buah dengan kandungan air yang tinggi, sangat baik untuk mencegah dehidrasi di musim hujan. Pastikan juga untuk selalu mengonsumsi air putih yang matang dan kebersihannya terjaga dengan baik.

