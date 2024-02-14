Petugas KPPS Bisa Dapat Layanan Psikiater Gratis dengan BPJS, Begini Caranya

KEPALA Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Tamansari Jakarta sekaligus Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ngabila Salama menjelaskan bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tim sukses capres dan caleg, fans fanatik capres bisa berkonsultasi ke psikiater RSUD Tamansari Jakarta.

Lewat keterangan tertulisnya, Ngabila mengatakan jadwal psikiater dilaksanakan pada Senin-Sabtu mulai pukul 12.00-21.00 WIB atau bisa menghubungi hotline lewat nomor telepon 085892481576.

“Kami berencana membuka layanan konsultasi online by zoom selama 15 menit per pasien sebagai penapisan awal kasus,” kata Ngabila, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa 13 Februari 2024.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pasien tersebut. Dimana perlu melakukan tatap muka dengan psikiater untuk konseling dan pengobatan atau bisa dilakukan secara online. Artinya pasien tidak diharuskan tatap muka.