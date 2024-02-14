Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Harga Kakao Meroket, Cokelat Tetap Diburu di Hari Valentine

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:03 WIB
Harga Kakao Meroket, Cokelat Tetap Diburu di Hari Valentine
Cokelat Valentine (Foto: Pixabay)
A
A
A

PADA Hari Valentine, harga kakao di Amerika Serikat terpantau masih tinggi. Harga bahan utama dalam cokelat ini telah meningkat selama lebih dari dua tahun.

Tahun lalu, jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Bulan ini, memecahkan rekor sepanjang masa dari tahun 1977, tahun sebelum Hershey memperkenalkan Reese's Pieces.

“Sejujurnya, harga semua cokelat kami mengalami kenaikan,” kata Ginger Park, yang telah menjalankan toko cokelat bernama Chocolate Chocolate di Washington, D.C. selama 40 tahun.

"Kami berusaha untuk tidak menaikkan harga. Namun, tahukah Anda ada kalanya kami harus melakukannya — kami tidak punya pilihan," sambungnya.

Toko Park adalah konstelasi bonbon buatan tangan dan kotak berbentuk hati yang penuh nostalgia. Adapun kubah coklat mengilap dan bantal bertabur garam laut, dengan rasa seperti teh hijau dan shiso-lime, espresso dan kapulaga.

Cokelat

Cokelat (Foto: Pixabay)

Cokelat-cokelat ini datang dari Swiss, Belgia, Vermont, dan Kansas City, Mo. Di mana-mana, para pembuat cokelat merasakan krisis harga.

“Sebelum pandemi, harga cokelat Belgia kami sekitar 65 dolar Amerika (Rp1 juta) per pon, dan sekarang harganya 85 dolar Amerika (Rp1,3 juta) per pon. Jadi, harganya memang naik. Begitu juga dengan yang buatan tangan,” kata Park.

Kakao berasal dari Afrika Barat yang memiliki cuaca ekstrem, tempat para petani menanam sebagian besar biji kakao dunia. “Terjadi hujan lebat, lalu terjadi musim kemarau lebat disertai angin,” kata analis senior CoBank, Billy Roberts.

“Hal ini menyebabkan kondisi pertumbuhan kakao yang cukup buruk, termasuk hama dan penyakit,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
