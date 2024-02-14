Bunga dan Cokelat Jadi Simbol Utama, Inilah 8 Tradisi Perayaan Valentine di Dunia

SETIAP tahun di Hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari, orang-orang di seluruh dunia merayakan cinta dan kasih sayang dengan memberikan hadiah, kartu ucapan, dan gestur romantis kepada orang-orang yang mereka cintai.

Namun, di tengah keragaman budaya global, tradisi Hari Valentine dapat berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya.

Mengutip laman Today, yuk simak bagaimana setiap negara merayakan Hari Valentine dengan tradisi mereka masing-masing.

1. Menghadiahi cokelat, Jepang

Memberikan cokelat adalah cara untuk merayakan Hari Valentine di Jepang. Jika seseorang benar-benar menyukai Anda, Anda akan mendapatkan 'Honmei Choco' (cokelat cinta sejati).

Sementara jika Anda adalah seorang teman atau kerabat, Anda akan menikmati 'Giri Choco' (cokelat wajib). Sejujurnya, kedengarannya seperti perjanjian yang manis.

2. Memberi bunga, Taiwan

Orang Taiwan menyukai bunga sebagai tanda cinta adalah pernyataan yang meremehkan. Para pria akan memberikan karangan bunga besar untuk kekasih mereka pada 14 Februari dan kemudian kembali lagi pada 7 Juli.

Jika Anda sedang berada di Taiwan dan menerima karangan bunga dengan tepat 108 mawar, berarti ada yang mengajak Anda untuk menikahi mereka.

(Foto: Freepik)

3. Memberi cokelat, Korea Selatan

Bunga dan hadiah berlimpah di Korea Selatan, begitu juga dengan cokelat, meskipun untuk para pria.

Untuk Hari Valentine, para wanita menghadiahi pria mereka dengan cokelat; para pria membalasnya sebulan kemudian pada White Day. Namun, para jomblo juga diberikan kesempatan pada tanggal 14 April.

Hari ini dikenal sebagai Black Day, saat orang-orang yang belum berpasangan merenungkan (atau merayakan) status lajang mereka dengan semangkuk 'Jajangmyeon', mi dengan saus kacang hitam.

4. Memberi bunga dan kartu ucapan, Meksiko

Anda tidak perlu memiliki hubungan romantis untuk menikmati pesta cinta Hari Valentine di Meksiko. Hal ini dikarenakan tanggal 14 Februari adalah 'El Día del Amor y Amistad', yang diterjemahkan sebagai 'Hari Cinta dan Persahabatan'.

Di saat semua orang tanpa memandang status hubungan mereka dapat merayakannya dengan bunga, kartu ucapan, boneka binatang, dan banyak lagi.