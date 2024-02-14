7 Restoran Romantis di Bandung, Cocok buat Kencan Valentine Bareng Pacar

HARI Valentine merupakan salah satu momen yang dirayakan di sejumlah negara, oleh banyak pasangan kekasih.

Momen yang biasa disebut sebagai Hari Kasih Sayang itu menjadi kesempatan bagi pasangan untuk mengekspresikan kasih sayang mereka satu sama lain.

Biasanya, perayaan ini melibatkan pemberian bunga, cokelat, dan makan malam romantis di restoran-restoran Bandung atau kota-kota lain yang juga memiliki suasana romantis.

Makan malam tersebut tidak dianggap remeh, melainkan dirancang dengan sangat serius. Setiap detail dari penataan ruangan dan desain meja sangat diperhatikan untuk menciptakan suasana romantis yang sempurna bagi pasangan yang sedang menikmati makan malam bersama.

Berikut Okezone rangkumkan tujuh restoran romantis di Bandung yang wajib Anda datangi bersama pasangan untuk merayakan Valentine:

1. Belle Vue Elevate

Belle Vue Elevate yang berlokasi di Green Hill Universal Hotel, Jalan Dr. Setiabudi No.376, Ledeng, menawarkan pengalaman yang memikat dengan nuansa kental kebudayaan Eropa.

(Foto: dok. Shinta Widya)

Jika Anda mencari saran tempat duduk terbaik, pilihannya antara lain adalah area outdoor rooftop restoran atau di bagian Chapel of The Angels. Restoran ini buka mulai jam 11.00 hingga 00.00 WIB.

2. Maja House

Maja House, yang berlokasi di Jalan Sersan Bajuri, Cihideung, Kecamatan Parongpong, merupakan salah satu restoran yang terletak di dalam kompleks Hotel Stevie G.

Restoran ini menawarkan beragam pilihan menu, mulai dari hidangan Asia (Indonesia) hingga masakan ala Barat. Maja House buka setiap hari mulai jam 11.00 hingga 22.00 WIB, kecuali pada hari Sabtu, buka dari jam 11.00 hingga 00.00 WIB.

3. The Peak Resort Dining

The Peak Resort Dining berlokasi di Jalan Desa Karawangi No. 388A, Komplek Giri Indah, yang terletak di perbukitan lembang.

(Foto: Ist)

Di sini, Anda dapat menikmati makan malam romantis di bawah langit malam yang penuh dengan gemerlap bintang. Jam buka untuk Senin-Jumat adalah dari pukul 11.00 hingga 00.00 WIB, sementara Sabtu-Minggu adalah dari pukul 11.00 hingga 01.00 WIB.

4. The Restaurant at Padma Hotel

The Restaurant di Padma Hotel berlokasi di Jalan Rancabentang No.56-58, Ciumbuleuit. Meja yang sering dipesan oleh pasangan untuk makan malam dalam perayaan Hari Valentine biasanya terletak di pinggiran lembah.

Selain menciptakan suasana yang lebih romantis, Anda juga dapat dengan mudah menikmati keindahan malam kota Bandung. Restoran ini buka dari jam 06.30 hingga 21.30 WIB.