Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bingung Mengolah Kue Keranjang? Yuk Coba Resep Kue Keranjang Goreng Tepung Lezat dan Nikmat

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |23:54 WIB
Bingung Mengolah Kue Keranjang? Yuk Coba Resep Kue Keranjang Goreng Tepung Lezat dan Nikmat
Resep kue keranjang goreng tepung. (Foto: TikTok @hobbycooking)
A
A
A

PERAYAAN tahun baru Imlek tak pernah ketinggalan dengan kehadiran kue keranjang. Kue tradisional khas China yang terbuat dari tepung ketan ini juga dikenal dengan sebutan Nian Gao.

Kue keranjang kerap kali dimiripkan dengan dodol. Meski serupa tapi keduanya tak sama lho. Walaupun keduanya sama-sama lengket dan kenyal, tetapi kue keranjang memiliki tekstur yang lebih padat. Sebetulnya kue keranjang sudah dapat langsung dinikmati tanpa perlu diolah lagi.

Akan tetapi jika Anda bosan memakan kue keranjang dan menginginkan sensasi yang baru, Anda bisa coba kreasi kue keranjang yang digoreng dengan tepung. Sensasi garing dari lapisan tepung dan juga kue keranjang lumer setelah digoreng pasti bisa bikin Anda ketagihan untuk menyantapnya.

Penasaran? Yuk simak cara membuatnya seperti yang dilansir dari akun TikTok @hobbycooking.

Resep Kue Keranjang Goreng Tepung

Bahan-bahan:

Resep kue keranjang goreng tepung

200 gr kue keranjang

200 gr tepung terigu

2 sdm tepung sagu

1 butir telur

1/4 sdt garam

Cara membuat:

1. Lepas bungkus kue keranjang dan potong-potong kue keranjang jadi beberapa bagian kecil sesuai dengan selera. Agar kue tidak lengket saat dipotong-potong, baluri minyak di seluruh bagian pisau.

2. Buat adonan coatingnya dengan mencampurkan tepung terigu, tepung sagu, telur, garam, lalu aduk hingga merata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement