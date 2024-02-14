Bingung Mengolah Kue Keranjang? Yuk Coba Resep Kue Keranjang Goreng Tepung Lezat dan Nikmat

PERAYAAN tahun baru Imlek tak pernah ketinggalan dengan kehadiran kue keranjang. Kue tradisional khas China yang terbuat dari tepung ketan ini juga dikenal dengan sebutan Nian Gao.

Kue keranjang kerap kali dimiripkan dengan dodol. Meski serupa tapi keduanya tak sama lho. Walaupun keduanya sama-sama lengket dan kenyal, tetapi kue keranjang memiliki tekstur yang lebih padat. Sebetulnya kue keranjang sudah dapat langsung dinikmati tanpa perlu diolah lagi.

Akan tetapi jika Anda bosan memakan kue keranjang dan menginginkan sensasi yang baru, Anda bisa coba kreasi kue keranjang yang digoreng dengan tepung. Sensasi garing dari lapisan tepung dan juga kue keranjang lumer setelah digoreng pasti bisa bikin Anda ketagihan untuk menyantapnya.

Penasaran? Yuk simak cara membuatnya seperti yang dilansir dari akun TikTok @hobbycooking.

Resep Kue Keranjang Goreng Tepung

Bahan-bahan:





200 gr kue keranjang

200 gr tepung terigu

2 sdm tepung sagu

1 butir telur

1/4 sdt garam

BACA JUGA: Resep Sarapan Fuyunghai yang Gurih dan Nikmat

Cara membuat:

1. Lepas bungkus kue keranjang dan potong-potong kue keranjang jadi beberapa bagian kecil sesuai dengan selera. Agar kue tidak lengket saat dipotong-potong, baluri minyak di seluruh bagian pisau.

2. Buat adonan coatingnya dengan mencampurkan tepung terigu, tepung sagu, telur, garam, lalu aduk hingga merata.