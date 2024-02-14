Resep Makan Malam Cumi Udang Saus Padang, Enak Disantap Bersama Keluarga

RESEP makan malam hari ini cumi udang saus padang yang bisa menjadi hidangan menjelang akhir pekan yang bisa disantap ketika berkumpul bersama keluarga. Hidangan ini tentu saja menggugah selera, dan enak untuk dinikmati.

Penasaran bagaimana membuat cumi udang saus padang, berikut resep cumi udang saus padang seperti dikutip dari Instagram, @bikinmasakan.

Bahan

- 500 gram cumi yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong⁣

- 250 gram udang yang sudah dibersihkan⁣

- 1 jagung manis rebus yang sudah dipotong

- 2 butir telur, buat jadi kocok⁣

- 2 batang daun bawang iris⁣