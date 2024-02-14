Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Potret Erina Gudono Rayakan Valentine, Anting Mewah Jadi Sorotan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |19:30 WIB
3 Potret Erina Gudono Rayakan Valentine, Anting Mewah Jadi Sorotan
Erina Gudono (Foto: @erinagudono/Instagram)
A
A
A

MOMEN pesta demokrasi atau Pemilu 2024 hari ini, kebetulan juga bertepatan dengan Hari Valentine. Tentunya hal ini begitu spesial bagi beberapa orang, termasuk Erina Gudono.

Pada tanggal 14 Februari ini, tak melewatkan untuk merayakan Hari Valentine dan memberikan hak suaranya ke TPS. Momen itu dia bagikan di laman akun sosial media pribadinya. Penasaran? Berikut rangkumannya dari Instagram @erinagudono, Rabu (14/2/2024)

 BACA JUGA:

1. Dikasih bunga: Erina Gudono nampak bahagia saat diberi hadiah satu buket bunga mawar yang cukup besar oleh Kaesang. Langsung berfoto memegang buket bunga tersebut sambil tersenyum.

"14 Februari 2024. Terima kasih mas Kaesang bunganya," kata Erina.

Telusuri berita women lainnya
