Nyoblos di Menteng, Angela Tanoesoedibjo Pilih OOTD Serba Putih

WAKIL Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif, Angela Tanoesoedibjo turut serta menggunakan hak pilihnya di TPS 013 yang terletak di Jalan Maluku, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat di gelaran pemilu yang diselenggarakan hari ini, Rabu (14/2/2024)

Diketahui Angela Tanoesoedibjo tiba di TPS sekitar pukul 11.00 siang. Ia datang ditemani oleh sang suami, Michael Dharmajaya. Setibanya di lokasi, Angela Tanoesoedibjo bersama suami sempat menunggu giliran mencoblos, sebab TPS 013 Menteng mulai dipenuhi warga.

Meski sempat merasa kurang sehat, Angela Tanoesoedibjo tetap menyempatkan waktu untuk datang ke TPS dan mencoblos. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) itu juga mengaku sangat senang bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 kali ini.

“Sebagai warga negara Indonesia seneng sih bisa menggunakan suara saya. Semoga ini bisa memberikan hasil yang terbaiklah,” ujar Angela Tanoesoedibjo kepada awak media di kawasan Menteng, Rabu (14/2/2024)

(Foto: Instagram @AngelaTanoesoedibjo)

Urusan gaya outfit, Angela terlihat tampil casual sekaligus trendi dengan blouse putih lengan panjang yang dipasangkan dengan bawahan berupa skinny jeans dan loafers berwarna biru.