Rayakan Valentine, Yuk Coba 5 Kegiatan Romantis dan Berkesan dengan Orang Terkasih

JAKARTA- Hari Valentine atau yang dikenal Hari Kasih Sayang yang setiap tahunnya dirayakan pada 14 Februari merupakan momen untuk mengungkap rasa cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang terdekat. Merayakan Hari Valentine tak hanya kepada pasangan saja, bisa juga dirayakan bersama anak, kakak, orang tua, hingga sahabat atau teman terdekat.

Valentine identik dengan pemberian bunga, coklat dan hal-hal lain yang menggambarkan hal-hal romantis. Teruntuk kamu yang jarang bertemu, mungkin ide Hari Valentine terbaik adalah memberikan waktu yang dihabiskan bersama orang yang Anda cintai.

Namun, mungkin banyak dari kamu yang bingung ingin menghabiskan waktu dengan melakukan aktivitas apa bersama orang terkasih. Berikut 5 ide kegiatan romantis dan berkesan patut untuk dicoba:

1.Piknik Romantis Menikmati Alam

Ide kegiatan seru dan romantis pertama yang patut dicoba yakni piknik romantis. Kamu bisa merencanakan piknik romantis di taman atau pantai bersama pasangan agar chemistry semakin kuat.

Tak perlu repot-repot membawa barang-barang yang banyak saat piknik. Kalian cukup membawa makanan dan minuman favorit serta menikmati quality time bersama saat Hari Valentine.