Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Kesiapan Miss Indonesia Audrey Vanessa Hadapi Miss World 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |21:54 WIB
Begini Kesiapan Miss Indonesia Audrey Vanessa Hadapi Miss World 2024
Audrey Vanessa dan Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

MISS Indonesia, Audrey Vanessa siap melangkah di ajang kecantikan dunia, Miss World 2024 yang akan di India pada 9 Maret 2024 mendatang.

Dalam acara Press Conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (13/2/2024), Audrey menunjukan kesiapannya untuk melenggang Miss World 2024.

Hal ini turut diungkap oleh Kanti Mirdiati selaku Project Director of Miss Indonesia Organization. Ia mengatakan Audrey telah melalui proses yang panjang dan akan menunjukan kesiapannya di kontes kecantikan dunia itu.

“Kami bangga Audrey bisa menjadi wakil dari Indonesia di Miss World tahun ini. Bakatnya pun banyak, musik, public speaking-nya luar biasa,” ungkap Kanti.

Kanti mengatakan Audrey memiliki kepribadian yang luar biasa. Dirinya pun layak untuk melangkah di panggung Miss World 2024 dan menunjukan pesonanya kepada dunia internasional. "Audrey sudah sangat siap mempresentasikan kecantikan wanita Indonesia di ajang internasional,” paparnya.

Audrey sendiri telah menunjukan sejumlah bakatnya yang siap ia tampilkan di Miss World 2024. Salah satunya melakukan tarian Ruai, dari Kalimantan Barat yang akan ditampilkan di Miss World 2024. Ia juga telah melakukan sejumlah persiapan dari segi fisik, kecantikan, dan sebagainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement