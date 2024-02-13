Begini Kesiapan Miss Indonesia Audrey Vanessa Hadapi Miss World 2024

MISS Indonesia, Audrey Vanessa siap melangkah di ajang kecantikan dunia, Miss World 2024 yang akan di India pada 9 Maret 2024 mendatang.

Dalam acara Press Conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (13/2/2024), Audrey menunjukan kesiapannya untuk melenggang Miss World 2024.

Hal ini turut diungkap oleh Kanti Mirdiati selaku Project Director of Miss Indonesia Organization. Ia mengatakan Audrey telah melalui proses yang panjang dan akan menunjukan kesiapannya di kontes kecantikan dunia itu.

“Kami bangga Audrey bisa menjadi wakil dari Indonesia di Miss World tahun ini. Bakatnya pun banyak, musik, public speaking-nya luar biasa,” ungkap Kanti.

Kanti mengatakan Audrey memiliki kepribadian yang luar biasa. Dirinya pun layak untuk melangkah di panggung Miss World 2024 dan menunjukan pesonanya kepada dunia internasional. "Audrey sudah sangat siap mempresentasikan kecantikan wanita Indonesia di ajang internasional,” paparnya.

Audrey sendiri telah menunjukan sejumlah bakatnya yang siap ia tampilkan di Miss World 2024. Salah satunya melakukan tarian Ruai, dari Kalimantan Barat yang akan ditampilkan di Miss World 2024. Ia juga telah melakukan sejumlah persiapan dari segi fisik, kecantikan, dan sebagainya.