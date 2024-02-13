Audrey Vanessa Siap Tampilkan Tarian Tradisional di Miss World 2024

MISS Indonesia, Audrey Vanessa akan melenggang di ajang kecantikan Miss World 2024. Jelang mengikuti kompetisi ini, Audrey memaparkan sejumlah hal yang ia persiapkan untuk melangkah ke kontes kecantikan internasional ini.

Dalam acara Press Conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (13/2/2024), Audrey menunjukan sejumlah bakatnya yang siap ia tampilkan di Miss World 2024. Salah satunya melakukan tarian Ruai, dari Kalimantan Barat.

Audrey mengatakan melakukan tarian tradisional ini merupakan salah satu momen yang menantang untuknya. “Proses dan persiapan menarinya cukup panjang ya, dan ini cukup menantang untukku,” ungkapnya.

Audrey menjelaskan dirinya banyak latihan untuk tarian Ruai ini. Pasalnya, tarian tradisional itu akan ia bawakan di ajang Miss World 2024 mendatang dan mengharumkan nama Indonesia.

Ia menjelaskan dirinya terus berlatih untuk kelenturan agar bisa membawakan tarian Ruai ini dengan sempurna di atas panggung Miss World 2024.

Audrey mengaku dirinya sudah sangat siap mempersembahkan tarian tersebut ke mata dunia. “Aku sangat siap, semoga tari Ruai ini bisa ditampilkan dengan baik di showcase,” jelas Audrey.

Sebagai informasi, Miss World 2024 sendiri akan disiarkan langsung dari Mumbai, India pada 9 Maret 2024. Audrey Vanessa sendiri akan berangkat ke New Delhi, India pada 17 Februari 2024 dan menjalankan karantina sebelum melenggang di Miss World 2024.

(Martin Bagya Kertiyasa)