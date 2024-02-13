Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Audrey Vanessa Siap Tampilkan Tarian Tradisional di Miss World 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |21:23 WIB
Audrey Vanessa Siap Tampilkan Tarian Tradisional di Miss World 2024
Miss Indonesia Audrey Vanessa. (Foto: MPI)
A
A
A

MISS Indonesia, Audrey Vanessa akan melenggang di ajang kecantikan Miss World 2024. Jelang mengikuti kompetisi ini, Audrey memaparkan sejumlah hal yang ia persiapkan untuk melangkah ke kontes kecantikan internasional ini.

Dalam acara Press Conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (13/2/2024), Audrey menunjukan sejumlah bakatnya yang siap ia tampilkan di Miss World 2024. Salah satunya melakukan tarian Ruai, dari Kalimantan Barat.

Audrey mengatakan melakukan tarian tradisional ini merupakan salah satu momen yang menantang untuknya. “Proses dan persiapan menarinya cukup panjang ya, dan ini cukup menantang untukku,” ungkapnya.

Audrey menjelaskan dirinya banyak latihan untuk tarian Ruai ini. Pasalnya, tarian tradisional itu akan ia bawakan di ajang Miss World 2024 mendatang dan mengharumkan nama Indonesia.

Ia menjelaskan dirinya terus berlatih untuk kelenturan agar bisa membawakan tarian Ruai ini dengan sempurna di atas panggung Miss World 2024.

Audrey mengaku dirinya sudah sangat siap mempersembahkan tarian tersebut ke mata dunia. “Aku sangat siap, semoga tari Ruai ini bisa ditampilkan dengan baik di showcase,” jelas Audrey.

Sebagai informasi, Miss World 2024 sendiri akan disiarkan langsung dari Mumbai, India pada 9 Maret 2024. Audrey Vanessa sendiri akan berangkat ke New Delhi, India pada 17 Februari 2024 dan menjalankan karantina sebelum melenggang di Miss World 2024.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/15/194/1182178/liburan-penampilan-harus-tetap-cantik-ATQEA3aw7X.jpg
Liburan, Penampilan Harus Tetap Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/15/194/1182169/aksesori-ini-cocok-untuk-menunjang-penampilan-saat-libur-CMMVSsSqYy.jpg
Aksesori Ini Cocok untuk Menunjang Penampilan saat Libur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/10/194/1179803/perhiasan-tiga-dimensi-sempurnakan-penampilan-wanita-480tqD9d7I.jpg
Perhiasan Tiga Dimensi Sempurnakan Penampilan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/10/194/1179554/pilih-perhiasan-sesuai-bentuk-tubuh-HPrQ7tv11J.jpg
Pilih Perhiasan Sesuai Bentuk Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/08/194/1178324/pakai-body-chain-tubuh-bisa-terlihat-ramping-UovfKb4xKW.jpg
Pakai Body Chain, Tubuh Bisa Terlihat Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/06/194/1177080/perasan-lemon-bisa-dimanfaatkan-untuk-highlight-rambut-c78MB5uk0x.jpg
Perasan Lemon Bisa Dimanfaatkan untuk Highlight Rambut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement