TPS Unik Usung Tema Valentine, Ada Doorprize dan Photobooth Juga Loh

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2024 yang 14 Februari 2024 memang bertepatan dengan perayaan valentine. Oleh karena itu, ada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dihias dengan tema valentine.

TPS Unik tersebut berada di TPS 009 Kelurahan Kreo, Larangan, Kota Tangerang. Tim MNC Portal Indonesia berkesempatan mendatangi langsung TPS yang berlokasi di Jl Swakarsa 1 RT 04 RW 03, Kelurahan Kreo, pada sore hari.

Dari kejauhan memang tidak terlalu nampak ornamen pink, ala valentine. Masyakarat hanya akan melihat tulisan keterangan lokasi TPS saja. Namun ketika masuk, di depan sudah terdapat photo booth dengan background love berwarna pink bertuliskan "I Love Pemilu 2024".

Lalu di bagian bahwa bertuliskan ajakan untuk tidak golput di tambah dengan perkataan viral calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD kala debat capres. "Golput? yang bener aja, rugi dong," bunyi ajakan yang tertera di dalam backdrop.