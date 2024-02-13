Momen Ketika Seorang Perempuan Nge-Lag saat Parkir Motor, Netizen: Pokoknya Motornya yang Salah

TIDAK semua orang boleh mengendari kendaraan bermotor, meskipun mereka sebenarnya bisa menggunakannya. Pasalnya, berkendara di jalan raya memang harus fokus sehingga tidak terjadi kecelakaan di jalan raya.

Tapi, fokus saat berkendara memang sangat penting, meskipun kita sedang tidak bekerndara di jalan raya. Jika tidak, bisa jadi Anda akan bernasib sama seperti perempuan di video satu ini.

Seperti dilansir dari Instagram @makassar_iinfo, dalam video tersebut terlihat seorang perempuan nampak berusaha memundurkan motornya untuk parkir. Perempuan berhijab itu terlihat menggenadari sebuah motor sekuter putih.

Dia pun terlihat terus memundurkan motornya untuk parkir, mendekati sebuah parit. Tapi, alih-alih seperti yang diperkirakan banyak orang bahwa dia akan nyemplung ke got, dia berhenti tepat di dekat parit tersebut.

BACA JUGA: Momen Haru Mahasiswa Terakhir di Angkatan Minta Maaf Usai Sidang Skripsi

Hanya saja, kejadian selanjutnya membuat netizen heran. Pasalnya, selama mundur tersebut nampak dia telah menurunkan standar samping motornya. Hanya saja, ketika hendak parkir dia malah menaikkan kembali standar motornya.

Akibatnya, dia pun terjatuh bersama motornya dan menimpa motor di sampingnya. Video ini pun mendapat banyak komentar dari netizen.