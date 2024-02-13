Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramai Fenomena Pengemis Online di Live TikTok Ngaku Kelaparan, Netizen Skeptis!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |22:40 WIB
Ramai Fenomena Pengemis Online di Live TikTok Ngaku Kelaparan, Netizen Skeptis!
Fenomena pengemis online di sosmed, (Foto: Freepik)
A
A
A

KEMAJUAN teknologi menciptakan berbagai hal menarik dan baru setiap harinya. Seperti contoh terbaru kali ini, ramai fenomena pengemis lewat live atau siaran langsung di platform sosial media seperti TikTok.

Ketika melakukan siaran langsung, biasanya mereka mengutarakan tengah kelaparan kepada para penonton online.

Hal ini menunjukkan tren online jagat maya, dan penggunaan teknologi sangat luar biasa. Pasalnya, sebelumnya pengemis hanya bisa ditemui secara langsung seperti di jalanan. Kini, bisa ditemui juga di sosial media lewat kecanggihan internet.

Contohnya yang terlihat pada unggahan akun X @tvindonesiawkwk, Rabu (13/2/2024), dua lelaki terlihat sedang melakukan live di TikTok.

Lelaki pertama terlihat mengenakan kaus biru dan celana belang-belang.  Dirinya menutupi wajah dengan masker putih. Tangan kirinya terlihat memegangi perut, menggambarkan dirinya sedang kelaparan. Sementara itu, tangan kanannya terlihat memegang kertas putih.

(Foto: Tangkapan layar) 

“Saya lapar,” isi tulisan di dalam kertas putih tersebut, dikutip dari akun Twitter @tvindonesiawkwk, Selasa (13/2/2024)

      
