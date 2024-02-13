Mengenal Skin Streaming, Tren Kecantikan 2024 yang Bisa Bikin Kulit Glowing

TREN-tren kecantikan semakin ramai muncul dan beragam, seiring dengan perkembangan dan inovasi produk kecantikan. Setelah skin-cycling, kini muncul juga istilah skin streaming.

Bagi yang belum terlalu familiar dengan berbagai jenis perawatan atau treatment kecantikan, mungkin bingung apakah yang dimaksud dengan perawatan kulit skin streaming.

Skin streaming sendiri, merupakan suatu tren kecantikan yang mengacu pada penyederhanaan perawatan kulit dengan menggunakan lebih sedikit produk perawatan kulit alias skincare yang secara efektif memenuhi berbagai kebutuhan.

BACA JUGA:

Penggunaan berbagai lapisan produk yang berbeda-beda tidak berlaku dalam tren skin streaming ini. Selain membuat rutinitas rangkaian skin care lebih praktis, tren ini juga diyakini bisa menutrisi kulit jauh lebih baik dan intens dibandingkan menggunakan rangkaian skin care yang sangat banyak.

Melansir POPSUGAR, Selasa (13/2/2024), dokter kulit umum dan kosmetik bersertifikat, Kunal Malik mengungkap bahwa kebiasaan untuk melapisi berbagai produk kecantikan sekaligus sebetulnya membuat kulit jadi sulit untuk meresap kandungan dari skincare itu sendiri dengan baik.