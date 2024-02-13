Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mendadak Sering Kentut? Yuk Kenali 4 Penyebabnya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |20:00 WIB
Mendadak Sering Kentut? Yuk Kenali 4 Penyebabnya
Penyebab seseorang sering kentut. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERNAHKAH Anda merasa tidak enak perut hingga menyebabkan sering kentut? Ternyata kondisi tersebut tidaklah lazim dan menandakan ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem pencernaan seseorang.

Tentunya kondisi ini akan membuat seseorang merasa tidak nyaman dan sangat mengganggu aktivitas. Tanpa disadari penyakit ini timbul disebabkan oleh makanan. Merangkum dari Timesofindia, Selasa (13/2/2024) berikut beberapa penyebab seseorang sering kentut.

1. Minuman soda

Konsumsi minuman soda dapat membuat karbonasinya terjebak di dalam tubuh atau biasa disebut dengan kembung. Secara alami, udara dapat keluar melalui mulut dan lewat kentut. Konsumsi minuman soda dapat meningkatkan frekuensi kentut.

2. Lobak

Kentut

Anda suka makan lobak? Jangan heran jika sering kentut. Perlu diketahui, ketika lobak dicerna maka dapat meningkatkan gas diperut dan membuat frekuensi kentut lebih sering.

