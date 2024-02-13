Berkaca Kasus Renaga Tahier, Ini 2 Penyebab Seseorang Gemar Selingkuh

ARTIS sekaligus anak dari Ferdy Element, Renaga Tahier digugat cerai oleh sang istri Della di Pengadilan Agama Bogor. Kandasnya rumah tangga mereka disebabkan oleh hadirnya orang ketiga.

Sang istri juga sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Renaga untuk mengubah sikapnya. Sayangnya hal itu hanya janji manis belaka. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Renaga diketahui telah berselingkuh dengan tiga perempuan selama enam bulan terakhir. Di antaranya adalah mantan pacar dan salah seorang LC karaoke.

Terkait kasus yang menimpa Renaga Tahier tersebut, kepribadian maupun genetik merupakan faktor pemicu perselingkuhan. Melansir dari halaman resmi Instagram Psikologid, Selasa (13/2/2024) berikut sejumlah tindakan yang melibatkan kontrol diri yang kurang dalam perselingkuhan.

1. Selingkuh akibat kontrol diri rendah





Sebagai manusia pasti punya hasrat terhadap kenikmatan. Tapi hal yang tidak boleh diabaikan adalah memiliki akal sehat dengan keputusan yang dilakukan.

Godaan akan selalu ada. Saat kamu bertemu dengan seorang yang sangat menyenangkan, dan sangat menarik dibandingkan pasanganmu maka ada perasaan tergoda dan hasrat ingin memiliki pasangan baru. Oleh karena itu, kamu harus punya kontrol diri, sebagai batasan tegas agar tidak berselingkuh dengan seseorang yang baru.

2. Selingkuh karena kurang komitmen

Seorang psikolog cinta yang terkenal, Robert Stenberg mengungkapkan, elemen dalam menjalin hubungan dengan orang lain yaitu passion, intimacy, dan commitmen. Passion adalah ketertarikan fisik yang harus dijaga oleh pasangan satu sama lain.