HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Menguap dan Tertawa Terlalu Lebar, Bisa Picu Dislokasi Rahang

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |12:45 WIB
Bahaya Menguap dan Tertawa Terlalu Lebar, Bisa Picu Dislokasi Rahang
Bahaya membuka mulut terlalu lebar. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMBUKA mulut terlalu lebar ternyata bisa memicu masalah kesehatan pada tubuh lho. Lantas, apa saja bahaya yang ditimbulkan jika kita membuka mulut terlalu lebar?

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan permasalahan yang bisa terjadi akibat membuka mulut terlalu lebar adalah dislokasi rahang.

“Nah ini nih kalau kalian tuh tertawa terlalu kencang itu bisa bikin dislokasi rahang, tapi bukan berarti ketawa harus (pelan-pelan) kayak gini ya,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikToknya @nadialaydrus, Selasa (13/2/2024).

Menurut dr Nadia, dislokasi rahang terjadi ketika posisi tulang rahang bawah bergeser dari kaitannya dengan bagian rahang atas. Sehingga pada kebanyakan kasus, seseorang yang mengalami kondisi ini akan merasa nyeri dan kesulitan saat makan dan tidur.

Dislokasi rahang

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
