Bermasalah dengan Berat Badan? 5 Minuman Hangat Ini Efektif Bakar Kolesterol Jahat

Teh hijau jadi salah satu minuman yang efektif turunkan berat badan. (Foto: Freepik.com)

SEBAGIAN besar orang pasti ingin memiliki berat badan yang ideal. Berbagai cara dilakukan dalam upaya menurunkan berat badan, salah satunya dengan mengonsumsi minuman hangat.

Sekadar informasi, beberapa minuman hangat memiliki khasiat membakar kolesterol jahat dalam tubuh saat dicampur dengan rempah-rempah pilihan. Lantas apa sajakah minuman tersebut?

Mengutip dari Times of India, Rabu (14/2/2024) berikut lima minuman hangat yang ampuh untuk menurunkan berat badan. Yuk disimak!

1. Air carom

Air yang ditambahkan satu sendok teh biji carom bermanfaat untuk membantu meningkatkan metabolisme dan menjaga kesehatan usus. Air Carom membantu mengurangi asupan kalori dalam banyak hal. Cobalah memasukkan air carom dengan rutinitas olahraga harian untuk menuai manfaat penurunan berat badan maksimum.

2. Teh kayu manis





Cara alami untuk mengurangi berat badan lainnya yakni minum teh kayu manis hangat. Teh herbal ini disiapkan dengan menambahkan satu sdm madu, beberapa tetes lemon dengan satu batang kayu manis dalam air mendidih.

Menyeruput teh herbal ini membantu menurunkan berat badan. Ini membakar kolesterol jahat karena berlimpah dengan antioksidan dan sifat anti-inflamasi.

3. Teh hijau

Menyeruput satu cangkir teh hijau membawa kehangatan untuk tubuh. Teh herbal ini dikatakan memiliki senyawa yang membantu mengurangi berat badan dengan cara yang hebat. Ini mengandung enzim ECGC dan kafein yang membantu pemecahan lemak.

Mengonsumsi teh hijau meningkatkan metabolisme Anda, dan mendukung perjalanan penurunan berat badan Anda.

4. Air adas

Air adas dapat mengurangi nafsu makan dan mengidam makanan di musim dingin. Rendam beberapa biji adas dalam air semalaman dan minum airnya di pagi hari. Itu menjaga kesehatan usus dan meningkatkan penyerapan vitamin dan mineral esensial. Mengkonsumsi air adas secara teratur membantu dalam manajemen berat badan.