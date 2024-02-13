4 Minuman Rempah Hangat Bantu Turunkan Berat Badan, Tertarik Mencoba?

BISA punya berat badan ideal adalah dambaan banyak orang, terutama yang sedang berjuang berdiet untuk menurunkan berat badan.

Tak sedikit orang yang melakukan banyak cara demi bisa menurunkan berat badan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan. Selain olahraga dan dikombinasikan dengan pola makan sehat seimbang, bisa juga disokong dengan salah satunya yakni minuman hangat.

Beberapa minuman hangat campuran rempah-rempah disebut memiliki khasiat membakar kolesterol dan kalori jahat dalam tubuh. Selain itu, minuman hangat dengan rempah ini pun memberikan kesehatan tersendiri untuk kesehatan tubuh.

Mengutip laporan Times of India, Selasa (13/2/2024) berikut empat minuman hangat yang membantu untuk menurunkan berat badan.

1. Teh hijau: Teh herbal ini dikatakan memiliki senyawa yang membantu mengurangi berat badan dengan cara yang hebat. Ini mengandung enzim ECGC dan kafein yang membantu pemecahan lemak. Mengkonsumsi teh hijau meningkatkan metabolisme tubuh, dan mendukung perjalanan penurunan berat badan.

2. Air madu lemon: Tambahkan dua tetes lemon dan 1 sdm madu ke dalam air hangat. Menyeruput minuman panas ini di pagi hari adalah cara terbaik untuk mengelola berat badan.