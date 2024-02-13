Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Minuman Rempah Hangat Bantu Turunkan Berat Badan, Tertarik Mencoba?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |08:35 WIB
4 Minuman Rempah Hangat Bantu Turunkan Berat Badan, Tertarik Mencoba?
Menurunkan berat badan, (Foto: Freepik)
A
A
A

BISA punya berat badan ideal adalah dambaan banyak orang, terutama yang sedang berjuang berdiet untuk menurunkan berat badan.

Tak sedikit orang yang melakukan banyak cara demi bisa menurunkan berat badan. Ada banyak  cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan. Selain olahraga dan dikombinasikan dengan pola makan sehat seimbang, bisa juga disokong dengan salah satunya yakni minuman hangat.

Beberapa minuman hangat campuran rempah-rempah disebut memiliki khasiat membakar kolesterol dan kalori jahat dalam tubuh. Selain itu, minuman hangat dengan rempah ini pun memberikan kesehatan tersendiri untuk kesehatan tubuh.

Mengutip laporan  Times of India, Selasa (13/2/2024) berikut empat minuman hangat yang membantu untuk menurunkan berat badan.

1. Teh hijau: Teh herbal ini dikatakan memiliki senyawa yang membantu mengurangi berat badan dengan cara yang hebat. Ini mengandung enzim ECGC dan kafein yang membantu pemecahan lemak. Mengkonsumsi teh hijau meningkatkan metabolisme tubuh, dan mendukung perjalanan penurunan berat badan.

(Foto: Freepik) 

 2. Air madu lemon: Tambahkan dua tetes lemon dan 1 sdm madu ke dalam air hangat. Menyeruput minuman panas ini di pagi hari adalah cara terbaik untuk mengelola berat badan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163819/diet-5c0Q_large.jpg
5 Cara Diet yang Benar dan Aman, Tetap Jaga Metabolisme Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/481/3161727/diet-plKZ_large.jpg
Mulai Diet dengan Cara yang Tepat, Intip Tipsnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/483/3153456/benarkah_sarapan_telur_rebus_bisa_bikin_kurus_ini_faktanya-1OuF_large.jpg
Benarkah Sarapan Telur Rebus bisa Bikin Kurus? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/483/3128398/3_jenis_diet_sehat_yang_ngetren_setelah_liburan_lebaran-GuW8_large.jpg
3 Jenis Diet Sehat yang Ngetren Setelah Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/483/3108397/makin_populer_ini_5_manfaat_cuka_apel_untuk_kesehatan_tubuh-xZra_large.jpg
Makin Populer, Ini 5 Manfaat Cuka Apel untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/483/3101157/5_resep_salad_sayur_untuk_diet_praktis_dan_mudah_dibuat_di_rumah-GDKz_large.jpg
5 Resep Salad Sayur untuk Diet, Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement