5 Tips Miliki Kuku Sehat Alami, Salah Satunya Gunting Secara Teratur!

MEMILIKI kuku yang sehat dan cantik adalah keinginan semua orang. Tak cuma rambut dan kulit, ternyata kuku juga perlu dirawat agar tetap sehat. Sayangnya, sering kali perawatan untuk kuku dilewatkan oleh banyak orang.

Bahkan, mereka juga melakukan kebiasaan buruk yang membuat kuku rusak dan tak sehat. Tentunya, ada beberapa tips mudah yang bisa dilakukan agar kuku tetap sehat alami. Dilansir, Good House Keeping, Selasa (13/2/2024) berikut ulasannya.

1. Hindari Menghilangkan Kutikula

Menghindari menghilangkan kutikula. Kutikula memiliki fungsi yang sangat penting untuk menutup area di pangkal kuku. Jadi pikirkan dua kali untuk memotong atau menghilangkan kutikula. Pasalnya, hal ini dapat merusak lapisan pelindung tersebut dan membuat kuku Anda rentan terhadap bakteri dan kemungkinan infeksi.

2. Jagalah Tangan Tetap Bersih





Pertama adalah menjaga kebersihan tangan. Pastikan mencuci tangan hingga ke sela-sela kuku agar selalu bersih. Adapun tips mencuci tangan agar membuat kuku juga bersih dan terawat. Oleskan sabun ke sikat gigi yang bersih, lalu gosok perlahan kuku dan kulit untuk menghilangkan kotoran dan mengelupas kulit mati.

3. Hindari Memanjangkan Kuku

Kuku yang panjang memang terlihat elegan, tetapi jika Anda adalah seseorang yang mengalami masalah kuku gantung atau patah, disarankan Anda menjaga kuku tetap pendek. Model yang lebih pendek dengan tepi membulat terlihat rapi dan cenderung lebih mudah diatur.

Selain itu, kuku yang pendek juga terhindar dari menumpuknya kotoran di dalam sehingga meminimalisir penggunaan alat logam untuk membersihkannya.

4. Gunting Kuku Secara Teratur

Menggunting kuku dengan rutin juga bisa membuat sehat. Hal ini dapat membuat kuku tidak mudah tersangkut dan patah. Jadi usahakan untuk memotongnya setiap dua minggu, sesuaikan frekuensi sesuai kebutuhan setelah Anda melihat respons kuku Anda.