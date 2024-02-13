Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tak Hanya Kesehatan Fisik, Kemenkes Imbau Petugas KPPS Jaga Kesehatan Mental

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |23:06 WIB
Tak Hanya Kesehatan Fisik, Kemenkes Imbau Petugas KPPS Jaga Kesehatan Mental
Pentingnya menjaga kesehatan mental bagi petugas KPPS. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

KEPALA Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Tamansari Jakarta sekaligus Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Ngabila Salama mengatakan untuk menjadi seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak hanya memerlukan kesiapan diri, tetapi juga kesehatan fisik dan mental.

Untuk itu, pentingnya peduli dengan kesehatan diri sendiri selama menjalankan tugas negara merupakan salah satu bentuk ikhtiar demi terhindar dari penyakit. Ngabila pun memberikan tips untuk masyarakat saat menjalankan tugas sebagai KPPS yaitu tetap waspada dengan kondisi imunitas yang menurun dan pola hidup bersih sehat.

“Waspada kondisi pancaroba imunitas turun, jangan hujan-hujanan, bisa booster sementara dengan vitamin seperti vitamin C dan vitamin D3. Baik secara oral (diminum) atau injeksi. Akan tetapi, tetap yang utama vitamin berasal dari sumber makanan alami itu sendiri termasuk sayur dan buah yang kaya vitamin, mineral, antioksidan, dan lain-lain,” kata Ngabila, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2024).

“Pola hidup bersih dan sehat seperti pakai masker, cuci tangan, dan CERDIK,” tuturnya.

Stres

Halaman:
1 2
      
