HOME WOMEN HEALTH

PB IDI Berikan Tips Kesehatan Jelang Pemilu 2024, Ini Hal yang Wajib Diperhatikan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |22:55 WIB
PB IDI Berikan Tips Kesehatan Jelang Pemilu 2024, Ini Hal yang Wajib Diperhatikan
Tips menjaga kesehatan jelang pemilu 2024. (Ilustrasi: Freepik.com)
PEMILU 2024, yang akan berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau masyarakat termasuk petugas ataupun pemilih agar senantiasa mengantisipasi hal-hal yang terkait masalah kesehatan dan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Ketua Umum PB IDI, DR dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan agar kejadian tumbangnya para petugas KPPS yang kelelahan seperti pada Pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi. Untuk mencegah hal tersebut PB IDI memberikan sejumlah imbauan dan tips kesehatan untuk dilaksanakan bagi penanggungjawab TPS, Petugas KPPS, juga bagi para pemilih.

Menurutnya, penanggungjawab TPS harus melakukan beberapa hal seperti Memastikan lokasi TPS tidak pengap dengan sirkulasi udara yang lancar, Menyediakan petugas medis dan tenaga kesehatan di setiap radius tertentu sehingga dapat bertindak cepat dalam situasi darurat, Mendahulukan ibu hamil dan lansia.

Selain itu penanggung jawab TPS juga harus menyediakan tempat sampah di lokasi TPS dan menjaga agar sampah tidak berserakan dan dalam kondisi tertutup agar tidak mengundang lalat dan menjadi sumber penyakit, dan lain-lain.

menjaga kesehatan

“Bagi para petugas KPPS selama menjalani tugas, tidak mengonsumsi makanan pedas atau berlemak sebelum dan sesudah acara, Istirahat cukup minimal 7-8 jam, mengonsumsi buah atau suplemen vitamin C dan B, Tetap mengonsumsi obat rutin jika menderita penyakit yang mewajibkan minum obat, melakukan peregangan kepala, leher, bahu, pinggang, tangan di tempat duduk setiap 30-60 menit sekali,” kata dr Adib, dikutip dalam keterangan resmi PB IDI, Selasa (13/2/2024).

Melakukan peregangan di luar tempat duduk (sedikit berjalan dan bergantian dengan petugas lainnya) untuk melemaskan otot kaki, setiap 2 jam sekali, tidak mengonsumsi minuman dan makanan yang mengandung soda dan alkohol, ataupun minuman berenergi, membatasi minuman dan makanan manis serta gorengan para petugas KPPS disarankan untuk melakukan hal tersebut.

Halaman:
1 2
      
