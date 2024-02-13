Daftar 144 Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menjadi salah satu senjata andalan masyarakat untuk berobat. Sebagaimana diketahui BPJS Kesehatan adalah jaminan sosial kesehatan yang ditujukan agar dapat melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

BPJS Kesehatan sudah hadir sejak 2014 dan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan masyarakat. Sistem BPJS Kesehatan sama seperti asuransi, di mana peserta melakukan iuran wajib yang harus dibayar setiap bulannya. Tentunya BPJS Kesehatan memiliki daftar penyakit yang dapat masuk ke dalam kategori pertanggungan secara penuh.

Terkait dengan penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan, ketentuannya masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berikut daftar penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

1. Kejang demam

2. Tetanus

3. HIV AIDS tanpa komplikasi

4. Tension headache

5. Migrain

6. Bell's Palsy

7. Vertigo (Benign paroxysmal positional Vertigo)

8. Gangguan Somatoform

9. Insomnia

10. Benda asing di konjungtiva

11. Konjungtivitis

12. Perdarahan subkonjungtiva

13. Mata kering

14. Blefaritis

15. Hordeolum

16. Trikiasis

17. Episkleritis

18. Hipermetropia Ringan

19. Miopia Ringan

20. Astigmatism Ringan

21. Presbiopia

22. Buta senja

23. Otitis eksterna

24. Otitis Media Akut

25. Serumen prop

26. Mabuk perjalanan

27. Furunkel pada hidung

28. Rhinitis akut

29. Rhinitis alergika

30. Rhinitis vasomotor

31. Benda Asing

32. Epistaksis

33. Influenza

34. Pertussis

35. Faringitis

36. Tonsillitis

37. Laringitis

38. Asma bronchiale

39. Bronchitis akut

40. Pneumonia, bronkopneumonia

41. Tuberkulosis paru tanpa komplikasi

42. Hipertensi esensial

43. Kandidiasis mulut

44. Ulcus mulut (aptosa, herpes)

45. Parotitis