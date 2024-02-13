Luncurkan Workshop KaTa Kreatif 2024, Sandiaga Uno: Semoga Semakin Bermanfaat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno resmi meluncurkan Kegiatan Workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif tahun 2024, sebagai bagian dari Program Pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa) Kreatif pada tahun ini.

"KaTa Kreatif ini memasuki tahun keempat dan saya ucapkan selamat karena sudah ada 94 kabupaten/kota yang terfasilitasi," kata Sandi di sela acara 'The Weekly Brief with Sandi Uno' di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2024.

Sandi menjelaskan, workshop tersebut juga terbukti mampu memperkuat ekosistem ekraf di berbagai daerah di Indonesia.

"Mudah-mudahan 2024 KaTa Kreatif bisa mendapat tempat di masyarakat dan semakin bermanfaat," tuturnya.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sementara, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto berujar bahwa program KaTa Kreatif ini berfokus pada peningkatan inovasi dan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif di daerah.

Saat ini ada 14.510 pelaku ekraf yang telah berpartisipasi dan difasilitasi sejak program ini diluncurkan pada 2021 silam.

"Saat ini kita sudah melakukan kurasi narasumber. Selain pemberian materi penguatan inovasi dan kewirausahaan, juga kita akan perkuat pendampingannya. Sehingga para pelaku ekonomi kreatif yang terpilih ini mampu mengembangkan produk-produk dan karya kreatifnya di kota/kabupaten yang sudah terpilih," terang Hariyanto.