Viral Turis Asyik Wikwik di Pantai Thailand, Tetap Santuy Meski Jadi Tontonan

SEBUAH video menunjukkan sepasang kekasih sedang asyik berhubungan seks di Pantai Sin City, Thailand.

Tindakan asusila itu mendorong pihak berwenang segera mengambil tindakan, dengan memburu pasangan tersebut.

Hal semacam itu memang tak jarang dilakukan turis asing yang memanfaatkan keindahan pantai sebagai latar belakang untuk momen keintiman mereka.

Hal ini lantas menimbulkan kekhawatiran dan memicu diskusi tentang etika dan moralitas di tempat-tempat umum bagi para pelancong.

Pantai Pattaya, Thailand (Foto: Instagram/@soyoun_shin)

Dalam video berdurasi satu menit tersebut, dua sejoli itu terlihat tidak terganggu oleh kehadiran pengunjung lain yang hanya beberapa meter dari mereka dan hanya duduk menonton sambil tertawa.

"Apakah ini menjadi hal yang normal di Pattaya?" komentar netizen.

"Mengapa mereka tidak pergi ke hotel untuk melakukan hal seperti itu? Apa yang mereka pikirkan?" timpal lainnya.

Lokasi kejadian tidak jauh dari Kompleks Olahraga Air Pattaya, seperti dilaporkan oleh Pattaya Mail.

Tempat yang ramai ini sering kali dipadati oleh penduduk lokal dan wisatawan sepanjang hari hingga larut malam, terutama antara pukul 02.00 hingga 04.00.