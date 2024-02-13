Bolehkah Taruh Tas di Bawah Kursi Pesawat? Simak Penjelasannya

TERDAPAT sejumlah peraturan penting terkait penerbangan yang harus diketahui oleh penumpang, termasuk aturan tentang barang bawaan di dalam pesawat.

Banyak penumpang pesawat mungkin pernah bertanya-tanya mengapa mereka dilarang meletakkan tas di bawah kursi.

Hal ini sering diabaikan, terutama oleh mereka yang sering melakukan perjalanan dengan membawa banyak barang di kabin pesawat.

Pramugari sering kali melarang penumpang untuk menempatkan barang di bawah kursi mereka.

Sebaliknya, pramugari lebih menyarankan agar barang-barang tersebut diletakkan di atas kabin yang telah disediakan.

Kebijakan ini semata-mata bertujuan untuk menjaga keselamatan seluruh penumpang pesawat.

Larangan tersebut sangat berlaku kepada penumpang yang sering meletakkan barang-barang di sela-sela jalan di bawah kursi, karena hal ini dapat menghambat proses evakuasi penumpang lain dalam situasi darurat.

Hal itu menjadi hambatan yang serius bagi penumpang dan petugas evakuasi dalam situasi darurat seperti kebakaran atau pendaratan darurat.

Dengan memastikan bahwa lorong dan ruang di bawah kursi tetap bebas dari barang-barang, waktu evakuasi dapat dipercepat dan potensi cedera dapat diminimalkan.

Sementara, mengutip laman maskapai Garuda Indonesia, membawa barang bawaan juga sudah ada aturannya.

Selain bagasi terdaftar, setiap penumpang dapat membawa barang bawaan tanpa biaya tambahan yakni barang bawaan atau tas yang dapat ditempatkan di kompartemen di atas kepala atau di bawah kursi di depan kursi penumpang dengan dimensi yang ditentukan oleh operator penerbangan.