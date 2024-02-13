Ternyata Ada Hari Penting Lain Sebelum Valentine, Apa Saja Maknanya?

FEBRUARI kerap dikaitkan sebagai bulan penuh cinta dan keintiman di antara pasangan, keluarga, teman, dan orang-orang tercinta. Dunia bersiap merayakan cinta dalam segala bentuk selama seminggu penuh, berpuncak pada Hari Valentine tanggal 14 Februari.

Legenda terkait dengan Valentine adalah St. Valentine, seorang pendeta Romawi, dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Claudius II karena meresmikan pernikahan pasangan Kristen secara rahasia.

Sejak itu, setiap tanggal 14 Februari memperingati hari kematian St. Valentine. Pekan Valentine, berlangsung dari tanggal 7-14 Februari. Mengutip Livemint, berikut daftar hari dan makna selama minggu Valentine.

1. Rose Day (7 Februari)

Rose Day (Hari Mawar) menandai awal pekan Valentine. Mawar merah menandakan cinta dan gairah yang mendalam. Saling memberikan buket bunga mawar merah, pasangan saling mengungkapkan cinta dan kasih sayang.

2. Propose Day (8 Februari)

Propose Day (Hari Lamaran) adalah hari untuk menyatakan perasaan dan melamar kekasih. Ini adalah hari yang ditandai dengan pengakuan tulus, orang-orang memulai perjalanan komitmen menuju cinta tanpa pamrih dan kebersamaan seumur hidup.

(Foto: Pinterest)

3. Chocolate Day (9 Februari)

Chocolate Day (Hari Cokelat) melambangkan manisnya cinta dengan suguhan yang memanjakan. Pada hari ini, pasangan saling menikmati sekotak cokelat mengekspresikan keintiman dan kehangatan. Saling memberi cokelat berbicara lebih dari sekedar pengakuan cinta.

4. Teddy Day (10 Februari)

Teddy Day (Hari Teddy) adalah hari untuk merangkul kehangatan dan kenyamanan boneka beruang yang menggemaskan. Mainan lunak boneka beruang sering dikatakan membangkitkan perasaan gembira.

5. Promise Day (11 Februari)

Pada Promise Day (Hari Janji), seseorang membuat komitmen dan sumpah yang tulus kepada sang kekasih. Ini adalah waktu untuk memupuk ikatan kepercayaan dan saling pengertian. Promise Day menyaksikan cinta yang bersemi di antara dua hati.