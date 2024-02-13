Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ada Hari Penting Lain Sebelum Valentine, Apa Saja Maknanya?

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |12:30 WIB
Ternyata Ada Hari Penting Lain Sebelum Valentine, Apa Saja Maknanya?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

FEBRUARI kerap dikaitkan sebagai bulan penuh cinta dan keintiman di antara pasangan, keluarga, teman, dan orang-orang tercinta. Dunia bersiap merayakan cinta dalam segala bentuk selama seminggu penuh, berpuncak pada Hari Valentine tanggal 14 Februari.

Legenda terkait dengan Valentine adalah St. Valentine, seorang pendeta Romawi, dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Claudius II karena meresmikan pernikahan pasangan Kristen secara rahasia.

Sejak itu, setiap tanggal 14 Februari memperingati hari kematian St. Valentine. Pekan Valentine, berlangsung dari tanggal 7-14 Februari. Mengutip Livemint, berikut daftar hari dan makna selama minggu Valentine.

1. Rose Day (7 Februari)

Rose Day (Hari Mawar) menandai awal pekan Valentine. Mawar merah menandakan cinta dan gairah yang mendalam. Saling memberikan buket bunga mawar merah, pasangan saling mengungkapkan cinta dan kasih sayang.

2. Propose Day (8 Februari)

Propose Day (Hari Lamaran) adalah hari untuk menyatakan perasaan dan melamar kekasih. Ini adalah hari yang ditandai dengan pengakuan tulus, orang-orang memulai perjalanan komitmen menuju cinta tanpa pamrih dan kebersamaan seumur hidup.

Ilustrasi Valentine

(Foto: Pinterest)

3. Chocolate Day (9 Februari)

Chocolate Day (Hari Cokelat) melambangkan manisnya cinta dengan suguhan yang memanjakan. Pada hari ini, pasangan saling menikmati sekotak cokelat mengekspresikan keintiman dan kehangatan. Saling memberi cokelat berbicara lebih dari sekedar pengakuan cinta.

4. Teddy Day (10 Februari)

Teddy Day (Hari Teddy) adalah hari untuk merangkul kehangatan dan kenyamanan boneka beruang yang menggemaskan. Mainan lunak boneka beruang sering dikatakan membangkitkan perasaan gembira.

5. Promise Day (11 Februari)

Pada Promise Day (Hari Janji), seseorang membuat komitmen dan sumpah yang tulus kepada sang kekasih. Ini adalah waktu untuk memupuk ikatan kepercayaan dan saling pengertian. Promise Day menyaksikan cinta yang bersemi di antara dua hati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/301/2969895/7-restoran-romantis-di-bandung-cocok-buat-kencan-valentine-bareng-pacar-m96xczBO1c.jpg
7 Restoran Romantis di Bandung, Cocok buat Kencan Valentine Bareng Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/406/2969886/harga-kakao-meroket-cokelat-tetap-diburu-di-hari-valentine-xUwXFuHZc0.JPG
Harga Kakao Meroket, Cokelat Tetap Diburu di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/406/2969883/bunga-dan-cokelat-jadi-simbol-utama-inilah-8-tradisi-perayaan-valentine-di-dunia-Nv9fnbzHE1.jpeg
Bunga dan Cokelat Jadi Simbol Utama, Inilah 8 Tradisi Perayaan Valentine di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/406/2969384/unik-penjara-kuno-ini-tawarkan-pengalaman-dinner-dalam-sel-saat-hari-valentine-2OZwVxZNKA.JPG
Unik, Penjara Kuno Ini Tawarkan Pengalaman Dinner dalam Sel saat Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/301/2968978/10-restoran-romantis-di-jakarta-paling-pas-buat-rayakan-hari-valentine-2024-mEU2juB8Ko.JPG
10 Restoran Romantis di Jakarta, Paling Pas buat Rayakan Hari Valentine 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/406/2968920/ini-alasan-kenapa-hari-valentine-identik-dengan-warna-pink-KZBpAuvp9I.JPG
Ini Alasan Kenapa Hari Valentine Identik dengan Warna Pink
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement