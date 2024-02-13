Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Antara Realita dan Mitos, Apakah Segitiga Bermuda Ada di Indonesia?

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |11:57 WIB
Antara Realita dan Mitos, Apakah Segitiga Bermuda Ada di Indonesia?
Perairan Masalembo berjuluk 'Segitiga Bermuda' Indonesia (Foto: Instagram/@geomore.id)
A
A
A

NAMA Segitiga Bermuda sudah tidak asing lagi dengan legenda lautan tersebut yang banyak menenggelamkan manusia, kapal hingga pesawat terbang.

Segitiga Bermuda banyak diketahui masyarakat terletak di Atlantik sebelah timur benua Amerika.

Nyatanya, Segitiga Bermuda bukan hanya ada di Amerika melainkan di Indonesia pun ada. Wilayah perairan yang kerap dijuluki 'Segitiga Bermuda'-nya Indonesia yakni Masalembo.

Perairan Masalembo berada di Kepulauan Tengah Laut Jawa, Kota Majene, dan Pulau Bawean.

KMP Tampomas II mengukir sejarah kelam maritim Indonesia. Kapal besar dan kokoh itu terbakar dan tenggelam pada 27 Januari 1981 di sekitar Perairan Masalembo. Membawa ratusan orang yang ikut tenggelam.

Perairan Masalembo

Perairan Masalembo (Foto: Instagram/@kuswantomuhammad)

Konon diyakini, perairan ini dijaga oleh Ratu Malaka. Mengutip Travelista, ada pula yang mengatakan bahwa pernah bertemu ikan, ular laut, burung, dan naga yang masing-masing berukuran besar.

Meski demikian, terdapat penjelasan ilmiah yang dapat diterima oleh akal sehat. Geografis pulau ini terletak posisi dekat garis khatulistiwa atau garis lintang nol derajat.

Hal ini membuatnya memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dan beragam. Beberapa contoh ekosistem yang ada di pulau ini adalah hutan bakau, terumbu karang, dan rumput laut.

Fenomena Segitiga Bermuda di perairan Masalembo dikaitkan dengan faktor udara. Mengutip USS Feed, perairan laut dangkal dan dalam memiliki respons yang berbeda terhadap sinar matahari. Intensitas penyinaran matahari pada perairan dangkal memproses pemanasan lebih cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/01/406/2839686/menguak-asal-usul-nama-palu-sebagai-ibu-kota-sulawesi-tengah-4SKBnP5tju.jpg
Menguak Asal-usul Nama Palu sebagai Ibu Kota Sulawesi Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/17/406/2815349/julukan-kota-tomohon-bekas-kecamatan-di-sulawesi-utara-yang-genap-berusia-2-dekade-wRlHfQ826f.JPG
Julukan Kota Tomohon, Bekas Kecamatan di Sulawesi Utara yang Genap Berusia 2 Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/12/406/2813020/gaet-1-juta-turis-tiongkok-sulut-buka-penerbangan-langsung-china-manado-8p6SNBG7Ah.jpg
Gaet 1 Juta Turis Tiongkok, Sulut Buka Penerbangan Langsung China-Manado
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/09/406/2778059/kunjungan-wisatawan-ke-togean-sulawesi-tengah-naik-tajam-turis-asing-masih-dominan-ZGWnqzblom.JPG
Kunjungan Wisatawan ke Togean Sulawesi Tengah Naik Tajam, Turis Asing Masih Dominan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/24/406/2617262/diikuti-5-negara-festival-bunga-internasional-jadi-ajang-promosi-pariwisata-tomohon-0hlApxSMoQ.JPG
Diikuti 5 Negara, Festival Bunga Internasional Jadi Ajang Promosi Pariwisata Tomohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/29/406/2508815/terombang-ambing-dihantam-ombak-kapal-perintis-berpenumpang-81-orang-kandas-M34Uvd3PDt.JPG
Terombang-ambing Dihantam Ombak, Kapal Perintis Berpenumpang 81 Orang Kandas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement