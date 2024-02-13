Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Unik, Penjara Kuno Ini Tawarkan Pengalaman Dinner dalam Sel saat Hari Valentine

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |07:50 WIB
Unik, Penjara Kuno Ini Tawarkan Pengalaman Dinner dalam Sel saat Hari Valentine
The Oxford Jail (Foto: Jam Press)
A
A
A

PENJARA kuno di Inggris menawarkan pasangan berjiwa petualang untuk menikmati santapan lezat dalam sel tertutup dengan biaya sekira USD215 (Rp3,3 juta).

The Oxford Jail, Inggris merupakan menara aktif seribu tahun silam pada masa pemerintahan William Sang Penakluk.

Bangunan seketika disulap menjadi restoran dan akan menyajikan menu 'lebih baik' ketimbang makanan penjara pada 14 Februari 2024, tepat Hari Valentine.

Melansir New York Post, para tamu bahkan dapat memilih untuk bersantap di sel penjahat terkenal, seperti tersangka pembunuh Mary Blandy atau Anne Greene.

The Oxford Jail

(Foto: Jam Press)

Anda juga memiliki kesempatan untuk menikmati ruang bawah tanah Norman berusia 900 tahun yang menyeramkan bertarif USD230 dolar (Rp3,5 juta).

Sebuah meja yang diterangi tempat lilin dan mawar merah, ditempatkan di dalam zona terkunci di blok sel menjadi latar makan malam tiga hidangan.

Hidangan pembuka adalah tomat tartare dengan emulsi bawang putih hitam parmesan dan kerupuk arang.

Hidangan utama menawarkan pilihan daging sapi yang direbus, iga pendek, atau kubis yang direbus dengan miso. Adapun pilihan vegetarian berupa souffle keju yang dipanggang dua kali atau terrine daun bawang barbekyu dengan saus selada air anggur putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
