HOME WOMEN TRAVEL

Variannya Banyak, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Dorong Kopi Indonesia Mendunia

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |07:26 WIB
Variannya Banyak, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Dorong Kopi Indonesia Mendunia
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo bertemu komunitas barista Surabaya
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siap memfasilitasi berbagai event untuk mempromosikan produk kopi lokal Indonesia. Event-event tersebut diharapkan mampu menumbuhkan industri perkopian di Indonesia.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo saat Visit Champion Barista Innovation Challange Loc: TBRK Rumah Kopi dan diskusi dengan para barista di Jalan Ngagel Jaya Utara, Surabaya, Jawa Timur.

"Tentu kita sangat setuju dengan event-event untuk mempromosikan kopi Indonesia. Tak hanya di dalam, tapi juga bisa di luar negeri," kata Angela.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: Masdarul Khoiri/MPI)

Dengan event-event ini, sambungnya, bisa memperkenalkan kopi lokal Indonesia yang variannya begitu banyak.

Selain itu, dengan mengadakan event bersama bisa merekatkan komunitas pelaku industri kopi.

Namun, lanjut Angela harus dikonsep secara serius dan kuat event tersebut. "Nanti kementerian akan support. Hal ini untuk mendukung ekosistem kopi Indonesia," kata dia.

"Agar hasilnya maksimal, harus berkolaborasi. Nanti bisa berdampak besar," tambah Angela.

