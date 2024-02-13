Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Panduan ke Kebun Binatang Terbaik di Dunia dan Info Tiket Singapore Zoo

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |22:40 WIB
Panduan ke Kebun Binatang Terbaik di Dunia dan Info Tiket Singapore Zoo
Ilustrasi Singapore Zoo (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA-The Singapore Zoo adalah destinasi wisata yang menakjubkan bagi pecinta binatang. Destinasi ini harus kamu kunjungi saat berada di Singapore bersama keluarga. Sebuah surga kehidupan liar yang dihuni oleh 1800 satwa dari 3000 spesies, menjadikan lokasi wisata inis angat layak mendapatkan penghargaan lokal dan internasional. Tiket Singapore Zoo pun mudah didapatkan sehingga tidak ada alasan untuk melewatkan keindahannya.

Zona Satwa di Singapore Zoo

Ingin menyaksikan hewan-hewan eksotis di muka bumi? Datanglah ke The Singapore Zoo, kebun binatang yang menghadirkan konsep zonasi menarik yang membuat hewan bersatu dengan habitatnya.Berikut ini zana satwa yang ada di Singapore Zoo:

1. Australasia

Menjelajahi Australia yang memiliki binatang unik di planet ini. Kamu bisa mempelajari tentang Kanguru dan Walabi di sini, mamalia endemik asli dari Australia. Kedua mamalia tersebut bisa dibilang sebagai mamalia paling unik di seluruh dunia.

2. Gajah Asia

Di zona ini terdapat 5 gajah betina yang berasal dari Asia. Para pengunjung bisa menyaksikan gajah yang sedang merumput sembari bermain. Sebuah pemandangan alami yang seharusnya hanya bisa kamu dapatkan di alam liar, tapi bisa ditemukan di Singapore Zoo.

3. Hutan Rapuh

      
