Duh! Penumpang Kereta Masak Nasi di Gerbong, Bikin Listrik Padam

ULAH para penumpang kereta api, memang terkadang di luar nalar. Contohnya seperti yang tengah viral di jagat maya satu ini.

Beredar kabar perihal penumpang kereta yang nekat memasak nasi di gerbong kereta viral di linimasa Instagram. Kejadian ini terungkap setelah akun PT KAI, @kai121_ membagikan imbauan untuk tidak menggunakan colokan listrik, apabila perangkat elektronik berdaya besar.

Adalah netizen dengan akun @rdw_pictures yang membagikan kisah di luar nalar tersebut. Lewat kolom komentar, ia mengungkap bahwa dirinya pernah mengalami listrik kereta tiba-tiba padam. Setelah diselidiki, bukan karena kereta rusak tapi ternyata penyebabnya adalah ada salah satu penumpang yang memasak nasi menggunakan rice cooker di kereta.

"Jadi keinget kejadian lupa KA apa tapi intinya dari kircon masak nasi jadi nya seluruh kereta nya padam," ungkap akun @rdw__pictures, sebagaimana dikutip dari Instagram pada Senin (12/2/2024)

Komentar itu pun dibalas oleh akun @kai121_ yang membenarkan kejadian tersebut "@rdw__pictures Pasundan Kak," jawab kai121_.