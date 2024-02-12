Pesan Menyentuh Raisa di Hari Ultah Zalina Ke-5, Netizen: Mengandung Bawang

RAISA Andriana tengah berbahagia merayakan momen ulang tahun sang putri tercinta, Zalina. Momen pertambahan usia anak tersayangnya itu, terlihat dirayakan pelantun hits Kali Kedua ini di Instagram pribadinya , @raisa6690.

Lewat unggahannya, istri Hamish Daud ini membagikan sejumlah potret dirinya bersama sang putri. Raisa membagikan momen saat dirinya menggendong Zalina, hingga berjalan bersama putrinya yang beranjak besar.

Tak lupa, sebagai ibu ia juga menuliskan pesan manis untuk anak semata wayangnya ini.

“5 tahun berlalu begitu saja, my baby has grown to my little bestie,” tulis Raisa, dikutip pada Senin (12/2/2024)

Tak hanya itu, Raisa juga menuliskan pesan di secarik kertas untuk putri tercintanya. Ia berharap, Zalina bisa tumbuh menjadi gadis yang baik. Raisa bahkan meminta sang anak untuk tetap kembali kepadanya, meski dalam keadaan sedih dan terluka.