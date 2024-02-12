25 Ucapan Hari Valentine untuk pacar dan sahabat

ADA 25 ucapan hari Valentine untuk pacar dan sahabat yang bisa Anda kirimkan. Tidak hanya untuk kekasih, di Hari Kasih Sayang ini pun Anda bisa memberikan rasa sayang itu kepada orang-orang yang dekat dengan Anda.

Nah, berikut adalah 25 ucapan Hari Valentine yang bisa kita berikan kepada pacar dan juga orang terdekat kita.

1. Aku sangat mencintaimu! Selamat Hari Valentine untukmu dengan penuh cinta. Saya menghargai apa yang kita miliki di antara kita. Selamat Hari Valentine sayang.

2. Cinta tidak perlu serumit itu, jika chemistrynya benar! Selamat Valentine, sayang!

3. Saya tahu dalam setiap bahasa kamu adalah bagian hatiku. Berharap yang terbaik untukmu di Valentine hari ini dan selamnya.

4. Semoga semua cinta yang kau berikan kembali padamu dengan cara terbaik. Selamat Hari Valentine, Ibu!

5. Aku mencintaimu, aku suka penampilan dan pembicaraan ringan serta romansa yang manis. Aku mencintaimu! Selamat hari Valentine!

6. Selamat Hari Valentine! Segala cintaku kepadamu, kamu salah satu orang favoritku!

7. Berdua denganmu selalu lebih baik daripada sendirian. Aku mencintaimu di Hari Valentine dan selamanya!

8. Mencintaimu bukanlah masalah. Kau adalah diva dari drama hatiku! Selamat Hari Valentine!

9. Burung hantu selalu mencintaimu. Kamu akan selalu memiliki hatiku. Selamat Hari Valentine, Cinta!

10. Kau membuat hatiku mendengkur, Babe, dan Hari Valentine ku menjadi sempurna!

11. Selamat Hari Valentine! Aku mencintaimu sepanjang tahun, dan kamu pasti tahu!

12. Aku selalu mencintaimu. Maukah kau menjadi milikku?

13. Anda adalah glasir untuk donat saya. Yang manis di hatiku. Selamat Hari Valentine!

14. I Love You To The Moon and Back. Setiap hari. Selamanya. Aku senang kau adalah Valentine-ku.

15. Selamat Hari Valentine! Kupikir aku tidak bisa lebih mencintaimu, tetapi ternyata saya salah.