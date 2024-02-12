Advertisement
HOME WOMEN LIFE

19 Syarat yang Harus Dilewati Ayu Ting-Ting untuk Jadi Istri TNI

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |19:01 WIB
19 Syarat yang Harus Dilewati Ayu Ting-Ting untuk Jadi Istri TNI
Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Ayu Ting Ting mengejutkan publik dengan pertunangannya dengan Lettu TNI Muhammad Fardhana. Setelah berseliweran foto-foto dan video pertunangannya, akhirnya Ayu Ting Ting pun mengunggah momen tersebut.

Lewat akun Instagram pribadinya @ayutingting92, Ayu Ting Ting pun menggunggah potret pertunangannya. Ayu pun hanya menuliskan lafaz basmalah yang biasa digunakan sebagai doa ketika ingin memulai sesuatu dalam unggahannya tersebut.

Memiliki calon suami anggota TNI, ada beberapa syarat yang harus dilewati untuk menjadi istri Fardhana. Sebab, menjadi pendamping tentara negara berarti harus siap dengan risiko yang ada. Nah, berikut adalah 19 syarat yang harus dipenuhi ketika ingin menjadi istri TNI dari berbagai sumber:

1.Surat permohonan izin menikah

Surat permohonan izin menikah bisa diurus bersama calon suami prajurit TNI. Surat ini pun harus mendapat persetujuan oleh komandan kompi, dan harus diperbanyak hingga 10 lembar.

2. Surat kesanggupan calon istri, yang harus diketahui aparat desa setempat. Calon istri pun harus menandatangani surat tersebut di atas materai 6.000.

3. Surat pengantar dari RT/RW calon suami dan calon istri.

4. Surat persetujuan orang tua/wali calon istri yang ditanda tangani oleh orang tua. Surat ini juga harus diketahui oleh aparat desa tempat domisli orang tua/wali calon istri.

5. Jika belum menikah, maka harus ada surat keterangan pernyataan belum menikah, yang diketahui oleh aparat desa dan KUA setempat

6. Surat keterangan tempat tinggal orang tua suami dan calon istri yang harus diketahui oleh aparat desa tempat domisili orang tua/wali calon suami

7. Surat bentuk sampul D yang berasal dari koramil atau kodim domisili calon istri dan orang tuanya

8. Surat bentuk sampul D yang berfungsi mengetahui apakah calon istri dan orang tuanya pernah terlibat dalam gerakan yang melanggar NKRI

9. Dokumen N1 atau surat akan menikah dengan tanda tangan orang tua dan calon istri. Sementara Dokumen N2 yang diketahui aparat desa setempat untuk mengetahui asal usul calon istri dan orang tua.

10. Pernyataan terkait keterangan orang tua calon istri dalam bentuk dokumen N4.

Halaman:
1 2
      
