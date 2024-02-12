Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berkenalan dengan Tong-Tong, Anak AI Pertama di Dunia Buatan Ilmuwan China

Lidia Pratama , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |17:36 WIB
Berkenalan dengan Tong-Tong, Anak AI Pertama di Dunia Buatan Ilmuwan China
Anak AI pertama di dunia, (Foto: Oddity Central)
A
A
A

TIM ilmuwan dari China baru-baru ini membuat gebrakan terbaru di dunia artificial intelligence (AI). Mengutip laporan Oddity Central, Senin (12/2/2024) tim ilmuwan China tersebut disebutkan membuat anak artificial intelligence (AI)

Anak AI yang dibuat dan dikembangkan Beijing Institute for General Artificial Intelligence (BIGAI) ini disebutkan lebih lanjut diperkenalkan sebagai anak AI pertama di dunia. Bocah AI yang diberi nama Tong Tong tersebut, disebutkan punya perilaku dan kemampuan emosional yang mirip dengan anak kecil berusia tiga atau empat tahun.

Menariknya, meski pun dirancang untuk menyerupai perilaku balita, Tong Tong dikatakan memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa. Dalam sebuah video promosi yang ditayangkan selama pameran, disebutkan bahwa Tong Tong memiliki pikiran dan mencoba untuk memahami konsep akal sehat yang diajarkan oleh manusia.

Bocah AI itu bisa membedakan antara benar dan salah, mengekspresikan sikapnya dalam berbagai situasi, dan memiliki potensi untuk membentuk masa depan.

(Foto: Tangkapan layar Oddity Central)

 Nah, jika diatur untuk menjaga kebersihan lingkungan, Tong Tong akan menempelkan foto yang miring di dinding dan bahkan membawa bangku untuk mencapai bingkai yang terlalu tinggi. Dalam simulasi tumpahan susu, Tong Tong akan mengambil lap untuk membersihkannya.

