Bukan Berlian, Ini Fakta Tentang Swarovski yang Harus Kamu Ketahui

FAKTA tentang Swarovski menarik untuk diketahui. Sebab, masih banyak yang menganggap Swarovski adalah berlian.

Sejatinya, Swarovski adalah sebuah produsen kaca yang berkantor pusat di Wattens, Austria dan telah eksis sebagai sebuah perusahaan keluarga sejak didirikan pada tahun 1895 oleh Daniel Swarovski.

Saat ini, Swarovski Crystal Business merupakan salah satu unit bisnis dengan pendapatan terbesar di internal Swarovski, dengan sekitar 3000 gerai tersebar di sekitar 170 negara, lebih dari 29.000 pegawai, dan pendapatan sekitar 2,7 miliar Euro pada tahun 2018 silam. Roda bisnis Swarovski kini dijalankan oleh generasi kelima dari keluarga pendirinya.

Swarovski sering dikaitkan dengan kemewahan dan eksklusivitas. Swarovski juga terkenal karena kualitas dan kecemerlangannya yang luar biasa. Kristal berjulukan Raja Kilau ini juga banyak dilirik sebagai alternatif berlian.

Nah, berikut ini fakta tentang Swarovski yang kerap dianggap sebagai belian.

1. Terbuat dari Kaca

Perbedaan Swarovski dan berlian terletak pada proses pembuatannya. Kristal Swarovski terbentuk secara buatan. Daniel Swarovski yang bekerja sebagai seniman pemotong kaca di pabrik kaca milik ayahnya mematenkan mesin pemotong listrik penghasil kristal pada 1892 silam. Untuk memberikan efek spektrum pelangi, Swarovski dilapisi oleh pelapis Aurora Borealis. Inilah yang menjadi keunggulan Swarovski dibanding kristal lainnya.

2. Dibuat untuk Keperluan Fashion

Karena terlihat berkilau, kristal Swarovski dijadikan sebagai hiasan pada perhiasan dan pakaian. Rancangan gaun, sepatu, bahkan aksesori seperti cincin, kalung dan anting menjadi terlihat lebih mewah dan indah kalau dihiasi kristal Swarovski.

3. Alternatif Berlian

Swarovski dipilih karena memiliki penampilan kristal yang hampir mirip berlian. Bila berlian adalah batu alam yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi, Swarovski adalah kristal buatan dengan kilau dan keindahan yang tak kalah dengan berlian.

Saat membeli berlian, kita akan mendapat sertifikat dari GIA (Gemological Institute of America) berisi keterangan tentang 4C (color, clarity, cut dan carat). Karena itu, berlian harganya sangat mahal. Dibanding berlian, harga Swarovski sangat terjangkau. Alhasil, penggemar batu mulia menyebut Swarovski sebagai imitasi berlian.

