Bersiaplah Perempuan Indonesia, Audisi Miss Indonesia 2024 Kembali Digelar!

WAKTUNYA untuk memancarkan pesona kecantikan Indonesia, Yayasan Miss Indonesia bersama RCTI kembali menggelar ajang beauty pageant bergengsi untuk mencari kandidat the next Miss Indonesia 2024. Pendaftaran secara online sudah dibuka mulai 29 Januari 2024 melalui aplikasi RCTI+ dan audisi akan berlangsung di beberapa kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta.

Tahun ini kota Bandung menjadi kota pembuka audisi Miss Indonesia 2024 yang akan berlangsung pada 17 – 18 Februari 2024. Masih dengan kriteria yang sama, setiap kandidat Miss Indonesia 2024 harus memiliki “Manner”, kepribadian yang “Impressive”, tidak hanya itu tiap kandidat diharapkan “Smart” dan tentunya memiliki jiwa “Social” yang tinggi.

BACA JUGA: Miss Indonesia Audrey Vanessa Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan lewat Penanaman Pohon

Persyaratan untuk mengikuti audisi Miss Indonesia 2024 kali ini antara lain

- WNI berusia 17 – 23 tahun (sebelum Mei 2024)