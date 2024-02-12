Tantri Kotak Sering Lihat Pocong hingga Kuntilanak, Indigo?

Vokalis Kotak, Tantri Syalindri Ichlasari alias Tantri Kotak, mengaku bisa melihat makhluk gaib. Bahkan, hal itu sudah dialami sejak dirinya masih kecil.

Tantri menyampaikan hal ini melalui Instagram Story terbarunya dalam bentuk tulisan. Dalam postingan itu, istri penyanyi Hatna Danarda tersebut mengaku sering melihat pocong hingga mbak kunti alias kuntilanak (hantu perempuan) di sekitaranya.

"Saya pernah lihat pocong dan mbak kunti, itu bukan sebuah kebanggaan, karena dulu saya justru takut buat cerita 'aku ini kenapa?' Kata diriku waktu muda," ujar Tantri Kotak dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (12/2/2024).

Pelantun Pelan-Pelan Saja ini menegaskan tak pernah menceritakan pengalaman mistis tersebut ke orang lain. Dia memilih untuk memendam penglihatan gaibnya sendiri.

"Sampai akhirnya sedikit paham sesuatu yang terjadi memang harus terjadi banyak hal gaib yang tidak harus ke klenik. Bahkan percaya gaib adalah tanda keimanan," lanjutnya.