Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Laura Moane Pakai Dress Merah, Anggun Abis!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |08:07 WIB
3 Potret Laura Moane Pakai Dress Merah, Anggun Abis!
Laura Moane. (Foto: Instagram)
A
A
A

LAURA Moane memang belakangan menjadi perbincangan publik setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Al Ghazali. Sejak saat itu, remaja 17 tahun ini pun langsung menjadi perhatian netizen.

Selain memiliki style yang kece, perempuan berdarah Inggris ini juga berparas cantik dan menawan. Tak heran kecantikan berhasil meluluhkan hati putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Melalui postingannya di Instagram, Laura banyak membagikan foto-fotonya, salah satunya saat dirinya menghadiri sebuah acara. Dia tampil elegan memakai busana berwarna merah.

"Feeling red," tulis Laura Moane dalam keterangan fotonya. Berikut rangkumannya dari Instagram @its_lauramoane2.

Foto OOTD

Laura Moane

Potret Laura Moane memamerkan OOTD dalam balutan dress merah. Dress yang ia pakai ini memiliki model one shoulder dengan aksen ruffle. Dress merah yang menyentuh lantai itu memberi kesan elegan pada penampilannya.

Stunning abis

Laura Moane

Laura mempercantik tampilannya dengan makeup bold di bagian matanya dan dia memakai lipstik berwarna merah sehingga wajahnya terlihat lebih tegas. Sementara itu tampilan rambutnya disanggul modern dan diberi aksen poni. Tak lupa ia menambahkan beberapa aksesori pada penampilannya. Penampilan Laura dipuji netizen.

"Cantik banget," kata @dimass***

"Cantiknya, pantes Al klepek-klepek," ucap @olabey***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008354/potret-laura-moane-akrab-bareng-maia-estianty-beneran-sudah-bubar-dengan-al-ghazali-eTSTiuYYMP.jpg
Potret Laura Moane Akrab Bareng Maia Estianty, Beneran Sudah Bubar dengan Al Ghazali?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/612/2931585/laura-moane-spill-harga-perawatan-wajah-netizen-emang-bukan-kaleng-kaleng-a256fKkwWJ.jpg
Laura Moane Spill Harga Perawatan Wajah, Netizen: Emang Bukan Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/612/2920305/punya-zodiak-cancer-laura-moane-digambarkan-sebagai-pendiam-yang-setia-kawan-Yrtwq8j1u9.jpg
Punya Zodiak Cancer, Laura Moane Digambarkan Sebagai Pendiam yang Setia Kawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/612/2919374/pesona-laura-moane-kekasih-al-ghazali-bareng-ibunda-disebut-kakak-adik-b5KbDOm1P4.jpg
Pesona Laura Moane Kekasih Al Ghazali Bareng Ibunda, Disebut Kakak Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/612/2917910/adu-gaya-laura-moane-dan-alyssa-daguise-bidadari-hati-al-ghazali-vKm1T01JLp.jpg
Adu Gaya Laura Moane dan Alyssa Daguise, Bidadari Hati Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187//arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement