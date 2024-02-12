3 Potret Laura Moane Pakai Dress Merah, Anggun Abis!

LAURA Moane memang belakangan menjadi perbincangan publik setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Al Ghazali. Sejak saat itu, remaja 17 tahun ini pun langsung menjadi perhatian netizen.

Selain memiliki style yang kece, perempuan berdarah Inggris ini juga berparas cantik dan menawan. Tak heran kecantikan berhasil meluluhkan hati putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Melalui postingannya di Instagram, Laura banyak membagikan foto-fotonya, salah satunya saat dirinya menghadiri sebuah acara. Dia tampil elegan memakai busana berwarna merah.

"Feeling red," tulis Laura Moane dalam keterangan fotonya. Berikut rangkumannya dari Instagram @its_lauramoane2.

Foto OOTD

Potret Laura Moane memamerkan OOTD dalam balutan dress merah. Dress yang ia pakai ini memiliki model one shoulder dengan aksen ruffle. Dress merah yang menyentuh lantai itu memberi kesan elegan pada penampilannya.

Stunning abis

Laura mempercantik tampilannya dengan makeup bold di bagian matanya dan dia memakai lipstik berwarna merah sehingga wajahnya terlihat lebih tegas. Sementara itu tampilan rambutnya disanggul modern dan diberi aksen poni. Tak lupa ia menambahkan beberapa aksesori pada penampilannya. Penampilan Laura dipuji netizen.

"Cantik banget," kata @dimass***

"Cantiknya, pantes Al klepek-klepek," ucap @olabey***.