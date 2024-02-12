5 Potret Gadis Cuaca Leah Pezzetti, Senyumnya Manis Banget

LEAH Pezzetti adalah seorang jurnalis cuaca atau yang kerap disebut sebagai gadis cuaca. Penyuka cuaca asal Amerika ini pun sudah memenangkan Emmy Awards atas dedikasinya tersebut.

Kini, dia bekerja sebagai meteorolog/reporter untuk ABC 10News di San Diego, CA. Selain itu, ia meraih gelar Master dalam Meteorologi dari Mississippi State pada Desember 2020.

Tentu saja selain prestasinya tersebut, penampilannya pun cukup menarik perhatian. Nah, berikut beberapa potret cantiknya seperti dialnsir dari akun Instagram miliknya.

Pose Cantik di Depan Kaca

Pada postingan Leah ini terlihat ia sedang berfoto di depan sebuah kaca yang memiliki bingkai yang terbuat dari ukiran kayu dan dicat warna emas. Ia berpose tertawa sambil memegang kacamata hitamnya.

Terlihat Leah menggunakan baju hitam yang memiliki V neck dan terdapat sayatan di bagian pundaknya. Dan celana lether yang terlihat dari pantulan kaca.

Pose dengan Latar Langit Biru

Pada postingan selanjutnya terlihat Leah Pezzetti berpose di depan menara di Seattle. Ia terlihat mengenakan gaun bodycon berwarna biru dengan Vneck yang memperlihatkan bagian dadanya. Rambutnya yang berwarna oranye natural membuatnya semakin cantik.

Pose di Restoran

Postingan Leah berikutnya memperlihatkan ia sedang berada di sebuah restoran. Ia mengenakan baju yang memiliki motif bunga-bunga dan bagian dada memiliki model square. Dipadukan dengan celana pendek hitam yang cocok dengan atasannya.