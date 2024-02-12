Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

7 Manfaat Sampo Lidah Buaya untuk Kesehatan Rambut

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |18:40 WIB
7 Manfaat Sampo Lidah Buaya untuk Kesehatan Rambut
Manfaat sampo lidah buaya, (Foto: AladinMall)
A
A
A

SAMPO lidah buaya  atau sampo yang mengandung aloe vera sangat bermanfaat untuk merevitalisasi dan menjaga kesehatan rambut.

Lidah buaya atau aloe vera adalah tanaman berdaun tebal yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional dan kecantikan selama ribuan tahun. Dikenal karena sifat anti-inflamasi, antibakteri dan antioksidan, getah bening dari daun ini telah menjadi bahan penting dalam bermacam produk perawatan dan kecantikan, termasuk perawatan rambut.

Komposisi utama aloe vera adalah air yang mencapai 99% dari beratnya. Sisanya, termasuk nutrisi penting seperti vitamin, mineral, protein dan asam amino.

Berikut manfaat sampo lidah buaya untuk kesehatan rambut yang perlu Anda ketahui:

1. Merevitalisasi Rambut

 

Rambut yang rusak karena pewarnaan, penataan panas atau penggunaan zat kimia lainnya, sampo lidah buaya bisa membantu merevitalisasi dan memperkuat rambut dari akar hingga ujung. Selain itu, sampo lidah buaya  juga ampuh mengembalikan pigmen rambut usai di-bleaching.

 BACA JUGA:

2. Mencegah Rambut Rontok

Shampo lidah buaya kaya akan enzim proteolitik yang dapat membantu mencegah rambut rontok dan mendorong pertumbuhan rambut yang sehat. Karena itu, sampo lidah buaya cocok untuk yang mengalami masalah kerontokan rambut.

3. Melembapkan Rambut

Sampo lidah buaya dapat membantu melembabkan rambut dan kulit kepala. Ini karena kandungan air yang tinggi pada lidah buaya. Jadi, jika kamu memiliki rambut kering, shampo ini akan sangat bermanfaat.

Halaman:
1 2
      
