Mandi Malam Berbahaya? Ini Deretan Manfaatnya

KEBIASAAN mandi malam sering kali dikaitkan dengan beberapa mitos. Banyak yang mengatakan mandi malam menjadi salah satu pemicu banyak permasalahan kesehatan.

Menurut Perawat sekaligus Healthy Educator, Rizal Do menjelaskan, faktanya mandi malam memiliki banyak manfaat. Dari beberapa penelitian dia menyebutkan bahwa mandi air hangat sebelum tidur bisa membuat lebih nyenyak dan cepat terlelap. Walaupun sebenarnya tidak semua penelitian ini juga sepakat.

“Mandi air hangat sebelum tidur tuh punya beberapa benefit misalnya bikin cepat tidur, ngurangin bangun tengah malam, ningkatin waktu tidur total, dan meningkatkan kualitas tidur,” kata Riza Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, Senin (12/2/2024).

Menariknya, penelitian lain juga menemukan kalau waktu mandi juga berpengaruh terhadap aktivitas seseorang. Misalnya mandi di waktu terlalu pagi atau terlalu malam bisa memicu seseorang merasa ngantuk tapi tidak terlalu efektif untuk membuatnya merasa ingin lebih cepat tidur.

Sehingga hal ini akan menyebabkan seseorang lebih mudah merasa lelah, kepala pusing, dan dipaksa untuk tidur pun sulit, yang mana hanya membuatnya semakin stres.

“Kalau mandinya kepagian atau terlalu malam misal lebih dari dua jam sebelum tidur, bisa bikin ngantuk tapi gak terlalu efektif buat bikin cepat tidur,” ucapnya.

Oleh karena itu, Rizal Do menyarankan agar seseorang mandi juga tidak terlalu lama dan maksimal 10 menit. Karena selain agar terhindar dari masuk angin, hal ini juga akan membantu Anda mendapatkan tidur lebih nyenyak.