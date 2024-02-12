Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alami Sakit Mata? Begini Cara Menggunakan Obat Tetes yang Baik dan Benar

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |21:00 WIB
Alami Sakit Mata? Begini Cara Menggunakan Obat Tetes yang Baik dan Benar
Cara menggunakan obat tetes mata yang benar. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

OBAT tetes mata digunakan masyarakat untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit mata. Namun tahukah Anda bahwa ada etika khusus dalam menggunakan obat tetes mata yang benar?

Menurut Ahli Farmasi sekaligus Healthy Educator, Valisa, menjelaskan beberapa syarat pemberian obat tetes mata adalah jernih, steril, isotonik, isohidris, dan stabilitas.

“Pemberian etiket pada sediaan tetes mata harus tertera dan tidak boleh digunakan lebih dari satu bulan setelah tutup dibuka untuk tetes mata botol,” kata Valisa, dikutip dalam akun X miliknya @valiisaa, Minggu (11/2/2024).

Hal itu dikarenakan obat tetes mata yang telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari untuk digunakan lagi. Karena obat mungkin sudah terkontaminasi kuman. Selain itu, penggunaan obat tetes mata tidak boleh digunakan lebih dari satu orang.

Tetes mata

Menurutnya, bahan obat yang digunakan pada tiap obat mata adalah farmaka pelebar pupil (midriatika) seperti atropine, scopolamine, fenilefrin, dan epiefrin. Sedangkan bahan dengan kerja penyempit pupil (miotika) seperti pilokarpin, fisostigmin, neostigmin dana paraoxon.

Sehingga dapat dikatakan, untuk melawan proses infeksi digunakan antibiotika di samping garam perak, untuk mengobati rasa nyeri digunakan anestetika lokal, yang mana sediaan obat mata mensyaratkan kualitas yang lebih tajam.

Tetes mata bersifat steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Banyak kasus yang memperlihatkan seseorang melakukan kesalahan saat menggunakan obat tetes mata. Bahkan sampai dirinya mengalami kebutaan.

“Kesalahan penggunaan ini disebabkan penggunaan tetes mata yang tidak bersih dan menggunakan tetes mata yang telah dibuka lebih dari satu bulan. Tetes mata ada dua bentuk yaitu botol dan minidose. Kalau yang botol bisa digunakan sampai 30 hari setelah segel dibuka, dan minidose maksimal penggunaan adalah tiga hari setelah dibuka segelnya,” ucap Valisa.

