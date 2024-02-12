Ingin Turunkan Berat Badan 10 Kilogram dalam 5 Hari? Yuk Ikuti Metode Diet Tiongkok Ini

MEMILIKI bentuk badan ideal adalah keinginan banyak orang, khususnya para perempuan. Hal ini membuat konten-konten diet sering menjadi viral. Salah satu contohnya konten penurunan berat badan yang beberapa waktu terakhir ini viral di Xiao Hong Shu (Instagram khusus masyarakat Tiongkok).

Dalam platform tersebut, terdapat seorang perempuan yang berhasil menurunkan berat badan sebanyak 10 kilogram hanya dalam lima hari. Hal ini berhasil dicapai olehnya melalui pola makan harian yang berfokus pada satu asupan makanan harian.

Bukan hanya pamer penurunan berat badan, perempuan ini pun membagikan pola makan yang dia lakukan selama lima hari hingga berhasil menurunkan berat badan sebanyak 10 kilogram. Mengutip dari Daily Vanity, Senin (12/2/2024), berikut ini lima asupan makanan yang dikonsumsi untuk menurunkan 10 kg dalam waktu kurang dari satu minggu.

1. Hari pertama: Konsumsi telur





Di hari pertama konsumsilah telur. Anda disarankan untuk mengonsumsi dua hingga tiga telur rebus. Makanan ini rendah kalori dan mudah membuat perut merasa kenyang. Untuk makan siang, Anda bisa memilih menikmati tiga telur orak-arik, telur orak-arik tomat, atau telur goreng.

Namun, perlu diingat bahwa disarankan untuk menggunakan minyak berkualitas tinggi seperti minyak Zaitun atau minyak bunga matahari untuk memasak. Sementara untuk makan malam, Anda dapat menikmati telur kukus. Selain mudah dihidangkan pada malam hari, telur rebus juga sangat rendah kalori.

2. Hari kedua: Konsumsi air

Di hari kedua, cobalah untuk mengonsumsi air saja. Perlu diperhatikan bahwa lebih baik memilih minuman dengan sedikit atau tanpa gula. Usahakan untuk menghindari minuman tinggi gula seperti bubble tea atau jus buah untuk hasil terbaik. Disarankan Anda mengonsumsi minum mengandung susu seperti susu kedelai atau kopi.

3. Hari ketiga: Konsumsi daging

Di hari ketiga, Anda bisa memanjakan diri dengan daging atau seafood berprotein tinggi. Namun disarankan untuk mengolah daging dan seafood dengan cara merebus atau memanggang. Hal ini bertujuan agar daging dan seafood yang dikonsumsi tidak mengandung tinggi minyak yang bisa menyebabkan kolesterol.